نيمار وشقيق مبابي يقودان باريس سان جيرمان في آخر ودياته

باريس سان جيرمان، عاد نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، مجددا للملاعب بعد غياب طويل، دام ما يقرب من 6 أشهر.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ إصابته في 19 فبرايرالماضي، التي استلزمت عملية جراحية في الكاحل، أنهت مشواره في الموسم الماضي.

ويتواجد النجم البرازيلي على رأس التشكيلة الأساسية لسان جيرمان في مباراته الودية الأخيرة بالجولة الآسيوية ضد تشونبوك هيونداي الكوري، اليوم الخميس.

كما يظهر أيضا لاعب الوسط الشاب، إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان مبابي، نجم الفريق المستبعد من فترة الإعداد تمهيدا لبيعه.

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ويبدأ لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي اللقاء الودي بتشكيل يضم: دوناروما، بيرنات، إنهاجا، دانيلو، كورزاوا، ندور، إيثان مبابي، فيراتي، إسماعيل الغربي، إيكيتيكي ونيمار جونيور.

ويستعد الفريق الباريسي لحملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، حيث سيواجه لوريان يوم 12 أغسطس الجاري في الجولة الأولى بالموسم الجديد.

واختار الإيطالي الدولي ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، وجهته في الدوري السعودي، حال إتمام إجراءات بيعه هذا الصيف.

وذكرت شبكة RMC سبورت، أن لاعب الوسط الإيطالي يميل أكثر للانتقال لفريق الهلال السعودي، ويفضله على عرض أهلي جدة.

وأضافت أن فيراتي تحدث مع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، الذي تقدم بعرض مبدئي قيمته 30 مليون يورو.

وأوضحت أن ما يعقد الصفقة، رغبة باريس سان جيرمان في إتمامها بمقابل يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن أهلي جدة يرغب في ضم فيراتي لتعزيز خط الوسط.

وتتبقى حاليا المفاوضات بين الناديين لتحقيق رغبة فيراتي، بانتظار الضوء الأخضر من ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.

يذكر أن فيراتي يرتبط بتعاقد ينتهي في صيف 2026 علما بأنه انضم لفريق باريس سان جيرمان في 2012 قادما من بيسكارا.

تشافي يتحسر على صفقة ديمبلي لباريس سان جيرمان



أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، أخطر النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة " TV3" الكتالونية: "لقد أخبرنا ديمبلي أنه يريد الرحيل، ونحن محبطون بسببه".

وواصل: "لا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان لضم ديمبلي".

وتابع: "إنها خيبة أمل بالنسبة لي، لأننا اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، لكن باريس سان جيرمان قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما".

ولم يتواجد ديمبلي على مقاعد البدلاء ضد ميلان باللقاء الودي، حيث جلس في المدرجات.

وحقق برشلونة الفوز في المباراة بهدف دون رد، سجله الشاب أنسو فاتي، الذي ذهب للاحتفال بالهدف رفقة ديمبلي.

وكانت تقارير صحفية كشفت اليوم عن وجود خلاف بين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، وباريس سان جيرمان، حول تفاصيل العقد الجديد.