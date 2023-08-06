افتتاح مكتبي شهر عقاري في الفترة المسائية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن فتح مكتبين شهر عقاري فترة مسائية من الساعة ٥ مساء وحتى ٩ مساء بداخل محكمة شبين القناطر وبداخل محكمة طوخ بالإضافة لمكتب بنها أمام إدارة الجامعة والسيارة المتنقلة أمام محكمة بنها.

وأضاف بيان صادر عن المحافظة أنه يصبح عدد المكاتب في القليوبية ٤ “طوخ وشبين القناطر و بنها” والسيارة المتنقلة جميعهم فترة مسائية من الساعة ٥ وحتى ٩ مساء.

وتأتي تلك الخطوة في ضوء توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بزيادة عدد فروع التوثيق لتقديم خدمات الشهر العقاري، والتي تعمل بالفترة المسائية.

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فروع التوثيق في الفترة المسائية

وأكد وزير العدل إتاحة العمل في 35 فرع موزعة على 19 محافظة وهي: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الشرقية – الغربية – دمياط – الدقهلية – جنوب سيناء – الإسكندرية – مطروح – السويس – كفر الشيخ – الإسماعيلية – أسيوط – البحر الأحمر – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر)، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 145 فرع توثيق، وذلك من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.