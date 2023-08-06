الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

اليوم، نظر دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

جمال وعلاء مبارك،
جمال وعلاء مبارك، فيتو

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٥٦٨٩٢ رئيس الوزراء وآخرين.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع‏.‏ 

 قضية الكسب غير المشروع

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة، إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة‏.

 وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما. وكانت دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

تجميد أرصدة رموز نظام مبارك

من جانب آخر، كانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك انتهى فى فبراير 2017.

 

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