الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

أيمن أشرف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

أيمن أشرف، فيتو
أيمن أشرف، فيتو

الأهلي، كشف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا إلى نادي البنك الأهلي، أنه حزين بسبب عدم حصوله على فرصة مع السويسري مارسيل كولر.

وقال أيمن أشرف: "أشعر بالضيق بسبب عدم حصولي على فرصة مع كولر، ولكنها رؤية فنية تحترم ووقت رحيلي صافحته وتمنيت له التوفيق وهو أيضا، والأمر حدث بكل احترام".

وأكد أيمن أشرف أنه لم يحضر فترة الإعداد مطلع الموسم مع الأهلي بسبب تواجده مع المنتخب، بالإضافة إلى شعوره بإصابة قوية استدعت سفره إلى ألمانيا.

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وتابع لاعب الأهلي السابق: "بعد مباراة البنك الأهلي تأكدت أنني لن أشارك مع كولر، معلول تعرض للإصابة فشارك أحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر، وبعدها خرج وشارك خالد عبد الفتاح في نفس المركز".

محمود الخطيب يستقبل أيمن أشرف

واستقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتكريمه قبل انتقاله مع نهاية الموسم الحالي، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وعقد  الخطيب جلسة خاصة مع أيمن أشرف، أكد خلالها على اعتزاز النادي وتقديره لعطاء اللاعب، وكونه من أبناء الأهلي المخلصين والمعروف عنهم الالتزام والانضباط على مدار مشوارهم الكروي، فضلًا عن مساهمته مع زملائه في فوز الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية وإسعاد الجماهير.

وخاض أيمن أشرف في المجمل مع النادي الأهلي، 215 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 4 أهداف آخرين، وحصد 14 بطولة، بواقع 6 الدوري المصري الممتاز، و2 كأس مصر، و1 كأس السوبر المصري، و3 دوري أبطال أفريقيا، و2 كأس السوبر الإفريقي.

مارسيل كولر يرفض رحيل محمد شريف

وعلى جانب آخر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر رفض رحيل محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وطلب كولر استمرار محمد شريف ضمن صفوف الأهلي مع التعاقد مع مهاجم جديد لقيادة كتيبة القلعة الحمراء خلال المواسم المقبلة.

ويرتبط محمد شريف بعقد مع النادي الأهلي يستمر حتى يونيو 2024، وقدم مستويات مميزة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، قبل أن تتسبب الإصابة في ابتعاده عن مستواه.

رسالة خالد الجوادي مترجم كولر 

نشر خالد الجوادي المترجم الخاص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي فيس بوك رسالة  بعد الأحداث التي تتداول على السوشيال ميديا الأهلاوية في الساعات القليلة الماضية.

ونشر قائلًا: “من أفضل ما قاله كولر أنتم ما بتعرفوش تفرحوا وفي كل فرح تعملوا نكد".

وواصل الجوادي: كنت ناوي بموسم تاريخي أسطوري وناوي أكتب عن تجربة هي الأروع في حياتي لأجدني مضطر أن أصرخ، لو سمحتم بطلوا إشاعات وجري وراء أخبار كلها كذب، كل ٥ دقائق خبر كاذب عن رحيل أحد أعضاء الجهاز الفني أو الطبي بطلوا إشاعات أوقفوا النكد "

وجاء ذلك بعد ما ظهرت أقاويل عن رحيل أحد أفراد الجهاز الفني للنادي الأهلي.

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