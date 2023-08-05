الأهلي، كولر يرفض رحيل محمد شريف عن القلعة الحمراء

الأهلي، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر رفض رحيل محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وطلب كولر استمرار محمد شريف ضمن صفوف الأهلي مع التعاقد مع مهاجم جديد لقيادة كتيبة القلعة الحمراء خلال المواسم المقبلة.

ويرتبط محمد شريف بعقد مع النادي الأهلي يستمر حتى يونيو 2024، وقدم مستويات مميزة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، قبل أن تتسبب الإصابة في ابتعاده عن مستواه.

Advertisements

رسالة خالد الجوادي مترجم كولر

نشر خالد الجوادي المترجم الخاص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي فيس بوك رسالة بعد الأحداث التي تتداول على السوشيال ميديا الأهلاوية في الساعات القليلة الماضية.

ونشر قائلًا: “من أفضل ما قاله كولر أنتم ما بتعرفوش تفرحوا وفي كل فرح تعملوا نكد".

وواصل الجوادي: كنت ناوي بموسم تاريخي أسطوري وناوي أكتب عن تجربة هي الأروع في حياتي لأجدني مضطر أن أصرخ، لو سمحتم بطلوا إشاعات وجري وراء أخبار كلها كذب، كل ٥ دقائق خبر كاذب عن رحيل أحد أعضاء الجهاز الفني أو الطبي بطلوا إشاعات أوقفوا النكد "

وجاء ذلك بعد ما ظهرت أقاويل عن رحيل أحد أفراد الجهاز الفني للنادي الأهلي.

إحصائيات لاعبي وسط الأهلي

محمد مجدي أفشة أحرز 3 أهداف وصنع 6 ليساهم بـ 9 أهداف خلال الموسم.

عمرو السولية أحرز 4 أهداف وصنع 3 ليساهم بـ 7 أهداف رغم قلة مشاركاته طوال الموسم.

حمدي فتحي أحرز هدفًا وحيدًا وصنع 3 ليساهم بـ 4 أهداف ورحل عن الفريق في نهاية الموسم.

أليو ديانج أحرز المالي هدفين وصنع مثلهم في بطولة الدوري ولم يساهم في أي بطولة أخرى.

مروان عطية لم يحرز أي هدف رفقة المارد الأحمر خلال الموسم ولم يصنع.

أحمد القندوسي أحرز هدفا وصنع اثنين ليساهم بثلاث أهداف رفقة المارد الأحمر.

محمد فخري لم يساهم بأي أهداف خلال الموسم رفقة المارد الأحمر.

أحمد نبيل كوكا صنع هدفًا وحيدًا خلال مشاركته رفقة النادي الأهلي خلال الموسم.

كولر يطير إلى سويسرا

ومن ناحية أخرى يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.