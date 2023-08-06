ليلة حزينة بشبين القناطر، مصرع فتاتين وسيدة وطفلها وإصابة 13 في حادثين

عاشت مدينة شبين القناطر ليلة حزينة، بعد مصرع عدد من الأطفال والشباب في حادثتين متفرقتين؛ الأولى لأسرة واحدة أثناء عودتها من المصيف؛ مما أسفر عن مصرع أم وابنها وإصابة 13 آخرين، والأخرى حادث دهس سيارة نقل يقودها طفل أسفرت عن مصرع فتاتين.

رحلة المصيف تنتهي بمأساة عائلية تفاصيل مصرع وإصابة 15 شخصا

حزم المصطافون الذين بلغ عددهم 15 شخصا، جميعهم من عائلة واحدة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، أمتعتهم وتوجهوا إلى إحدى المحافظات الساحلية، للاستمتاع بأجواء المصيف، تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد حاليا.

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ووقع حادث تصادم مروع أثناء عودتهم من المصيف بالطريق الأوسطي بنطاق محافظة الشرقية بين الميكروباص الذي كانوا يستقلونه وبين سيارة أخرى ملاكى؛ مما نتج عن الحادث مصرع سيدة وطفل وإصابة 13 من عائلة واحدة، بينهم 8 أطفال لتنتهي الرحلة بمأساة.

إخطار مديرية الأمن

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الأوسطي، بناحية نزلة المنير، بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

أسماء الوفيات والمصابين

ونتج عن الحادث مصرع سيدة تدعى "عطيات ح. م." 51 عاما (ربة منزل) والطفل “ساجد أ. ح.”، 9 سنوات، وإصابة 13 شخصا بينهم 8 أطفال، وهم كل من: “محمد ش. ح.”، 15 عاما (طالب) وشقيقه “مهند” 9 سنوات و"دعاء م. ح." 33 عاما و"رودينا ع. ع." 9 سنوات وشقيقيها “ياسين” 4 سنوات، و"محمود ع. ش." 7 سنوات، و"إيمان ا. س." 36 عاما، و"سعيد س. ا." 31 عاما و"نسرين ا. م." 46 عاما، و"ميار س. ب." 14 عاما و"آسر ح. أ." 9 سنوات و"عمر م. ح." 14 عاما ووالده “محمد ح. أ."، 59 عاما بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجميعهم من عائلة واحدة (كانوا عائدين من المصيف)، ومقيمون شبين القناطر محافظة القليوبية.

مصرع فتاتين في حادث سيارة

من جانب آخر، لقيت فتاتان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة المركز.

على الفور، انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص، مصرع الفتاتين وهم: "مريم ن. ج." 15 عامًا، و"ليلى أ. ع." 16 سنة؛ إثر اصطدام سيارة نقل بهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وأضاف أنه لم يتعمد دهسهما.