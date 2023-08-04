الشحات وتاو في الصدارة، أرقام هجوم الأهلي خلال الموسم

حصد النادي الأهلي 5 ألقاب خلال الموسم ومع ذلك تطالب جماهير القلعة الحمراء بالتعاقد مع مهاجم سوبر رغم غزارة الأهداف التي حققها هجوم النادي الأهلي خلال الموسم المنصرم.

ونعرض لكم في التقرير التالي أرقام مهاجمي الأهلي خلال الموسم.

أحمد عبدالقادر، فيتو

محمود كهربا



شارك كهربا في 14 مباراة في بطولة الدوري أحرز 7 أهداف وشارك في 3 مباريات في بطولة العالم للأندية صنع هدف وحيد وفي دوري أبطال أفريقيا شارك في 10 لقاءات أحرز 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا وشارك في لقاء وحيد في الكأس وكذلك في السوبر لم يساهم بالاهداف لتصبح مساهماته 15 مساهمة متمثلة في 13 هدفا و2 اسيست.

كهربا، فيتو

أحمد عبدالقادر

شارك أحمد عبد القادر رفقة النادي الأهلي في 24 مباراة في بطولة الدوري أحرز 6 أهداف وفي كأس العالم للأندية شارك في 4 مباريات أحرز هدفين وصنع هدفا وفي دوري أبطال أفريقيا شارك في 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا أحرز هدفا وصنع آخر، وشارك في مباراة وحيدة في كأس مصر ومثلها في السوبر لم يحرز ليساهم عبد القادر في 11 هدفا محرزا 9 أهداف وصانعا هدفين.

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محمد شريف

شارك محمد شريف في 28 مباراة رفقة الأهلي في بطولة الدوري أحرز 11 هدفا، وفي كأس العالم للأندية شارك في 4 مباريات أحرز هدفا وحيدا، وفي دوري أبطال أفريقيا شارك في 13 لقاء أحرز هدفين، وشارك في السوبر المصري ولم يحرز لتصبح أهدافه 14 دون أي اسيست.

محمد شريف، فيتو

حسين الشحات

شارك حسين الشحات رفقة النادي الأهلي في 21 مباراة في بطولة الدوري أحرز 4 أهداف وصنع 5، كما شارك في 3 مبارايات في كأس العالم للأندية أحرز هدف وحيد، وفي دوري أبطال أفريقيا شارك في 11 مباراة أحرز 4 أهداف وصنع 3 كما شارك في مباراة وحيدة في كأس مصر لكن لم يساهم بأي أهداف ومثلها في السوبر المصري لتصبح مساهمات الشحات 17 مساهمة متمثلة في 8 أهداف و7 اسيست.

حسين الشحات، فيتو



التونسي كريستو

لم يشارك اللاعب التونسي كريستو كثيرا هذا الموسم، وظهر بديلا في العديد من المناسبات، ولم يستطع سوى صناعة هدف وحيد مع الفريق في بطولة الدوري.

كريستو، فيتو

الجنوب أفريقي بيرسي تاو

استطاع تاو إحراز 3 أهداف وصنع 2 في بطولة الدوري، وأحرز هدفا في كأس العالم للأندية، وكان عنصرا فعالا مع الفريق في بطولة أبطال أفريقيا، وأحرز 5 أهداف، وصنع 5، وأحرز هدفا في كأس مصر لتصبح مساهمته عبارة عن 10 أهداف و7 اسيست.





بيرسي تاو، فيتو

طاهر محمد طاهر

شارك طاهر في الدوري في 19 مباراة أحرز 3 أهداف منها هدف من ركلة جزاء، وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية في 4 مبارايات لم يحرز أي هدف، وشارك رفقة الفريق في 9 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا صنع هدف وحيد وشارك في مباراة كأس مصر وكذلك سوبر مصري ليصبح الإجمالي أحرز 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.





طاهر محمد، فيتو

كريم فؤاد

أصيب كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي أثناء الموسم رفقة النادي الأهلي وشارك في الدوري في 11 لقاء أحرز هدفين وصنع 3 أهداف ولم يستطع المشاركة رفقة النادي الأهلي في أي من البطولات الأخرى بسبب الإصابة

كريم فؤاد، فيتو



محمد زعلوك

شارك الناشئ محمد زعلوك في مباراة وحيدة رفقة المارد الأحمر هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي آخر مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري ولم يستطع إحراز أي هدف أو صناعة وهو أحد العناصر الشابة المنضمة للفريق الأول بقرار من مارسيل كولر.





رأفت خليل

شارك رأفت خليل رفقة النادي الأهلي في 7 مباريات في بطولة الدوري لم يستطع التسجيل وشارك مع الفريق في لقاء وحيد في دوري أبطال أفريقيا استطاع أن يحرز هدفا في مرمى القطن الكاميروني.

رأفت خليل، فيتو

كولر يطير إلى سويسرا

من ناحية أخرى يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.