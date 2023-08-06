مصرع شاب في مشاجرة قبل خطوبته بأيام بالقليوبية
لقي شاب يدعى زياد رضا، 21 سنة، مصرعه إثر مشاجرة مع عاطل، بدأت بمزاح تطورت لتعدي المتهم عليه بسلاح أبيض وطعنه طعنة نافذة بالجسد أودت بحياته.
تم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهل المتوفى.
مشادة كلامية تطورت لمشاجرة
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة الخانكة، بمصرع شاب يدعى زياد رضا، 21 عامًا، على يد عاطل يدعى محمود م.، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض أودى بحياته في الحال.
وتم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن.
وتبين من تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، أن المجني عليه، كان يستعد لحفل خطوبته، والذي كان من المفترض عقده بعد يومين.
وشيع المئات من أهالي منطقة العجمي بالخانكة، جثمان الضحية، لمثواه الأخير وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
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