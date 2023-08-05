الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

آخر كلماته بحبك بحبك، تفاصيل تخلص شاب من حياته قفزا بنيل المنصورة في الدقهلية

غريق، فيتو
غريق، فيتو

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره حياته بالقفز من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد مشاهدة بعض شهود الواقعة له يتحدث في الهاتف ويصرخ بصوت عال معترفًا بحبه لمن يحاوره ثم قفز في المياه ليلقي مصرعه غرقًا وجرى انتشال جثمانة بعد 12 ساعة من إلقا=ئه لنفسه ظهور جثتة طافيه.

 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي برؤيتهم شابا يلقي بنفسه في مياه النيل بعد تحدثه هاتفيًا وصراخة بصوت عال.

 

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انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ وجرى تمشيط مسطح المجرى المائي للبحث عن جثمانة.


وأكد شهود عيان على الواقعة أن الشاب في العقد الثالث ويرتدي ملابسة كاملة ويتحدث هاتفيًا وينادي بصوت عال لمن يحدثة  ثم القي بنفسه في المياه.


واكد شاهد على الواقعة أن الشاب كان يحادث شخصا ما في الهاتف المحمول، وقال له مكررًا  «بحبك بحبك بحبك بحبك» وقام بإلقاء نفسه في مياه النيل من اعلى الكوبري.


وفي وقت لاحق للبلاغ اخطر بعض الأهالي بظهور جثة طافية اعلي مياه نهر النيل بالقرب من احدى المطاعم العائمة وذلك بعد 12 ساعة من البلاغ.


جرى انتشال الجثمان وإيداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالفحص تبين وبالفحص تبين ان الجثمان لشاب ويدعى "عبد الله محمود ماهر - 31 عاما".

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، والتي طلبت انتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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ادارة شرطة النجدة الهاتف المحمول الإنقاذ النهرى اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية انتداب الطب الشرعي أمن الدقهلية قسم شرطة أول المنصورة مشرحة مستشفي المنصورة الدولي مستشفي المنصورة الدولي

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