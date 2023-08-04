رحلة المصيف تنتهى بمأساة عائلية، تفاصيل مصرع واصابة 15 شخصا بالشرقية

رحلة مصيف تنتهي بمأساة، حزم المصطافون الذين بلغ عددهم 15 شخصا جميعهم من عائلة واحدة بشبين القناطر محافظة القليوبية أمتعتهم وتوجهوا إلى إحدى المحافظات الساحلية، للاستمتاع بأجواء المصيف، تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد حاليا.

ووقع حادث تصادم مروع أثناء عودتهم من المصيف بالطريق الأوسطى بنطاق محافظة الشرقية بين الميكروباص الذى كانوا يستقلونه وبين سيارة اخري ملاكى مما نتج عن الحادث مصرع سيدة وطفل واصابة 13 من عائلة واحدة بينهم 8 اطفال لتنتهي الرحلة بمأساة.

Advertisements

إخطار مديرية الأمن



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص على الطريق الأوسطي، بناحية نزلة المنيربدائرة مركز شرطة مشتول السوق، ونتج عن الحادث مصرع سيدة تدعي“عطيات.ح.م” 51 عاما (ربة منزل) والطفل“ساجد.أ.ح”9 سنوات وإصابة 13 شخصا بينهم 8 اطفال وهم كل من:-"محمد.ش.ح"15 عاما (طالب) وشقيقه “مهند” 9 سنوات و"دعاء.م.ح" 33 عاما و"رودينا.ع.ع" 9 سنوات وشقيقيها “ياسين” 4 سنوات و"محمود.ع.ش"7 سنوات و"إيمان.ال.س" 36 عاما و"سعيد.س.ال" 31 عاما و"نسرين.ال.م" 46 عاما و"ميار.س.ب"14 عاما و"آسر.ح.أ" 9 سنوات و"عمر.م.ح"14 عاما ووالده “محمد.ح.أ”59 عاما بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجميعهم من عائلة واحدة (كانوا عائدين من المصيف) ومقيمون شبين القناطر محافظة القليوبية.

جانب من الحادث،فيتو

جري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل 11 شخصا إلي مستشفى الزوامل المركزي و2 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما جري نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

جانب من الحادث،فيتو

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ