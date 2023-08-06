الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس ورشنوفيوس ضحية آتون النار

الكنيسة الأرثوذكسية،
الكنيسة الأرثوذكسية، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك  الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس ورشنوفيوس.

استشهاد القديس ورشنوفيوس

كان  القديس ورشوفيوس رجلًا عالمًا فاضلًا، فوقع عليه الاختيار أن يكون أسقفًا فهرب، واتفق أن بات عند أختين وأمهما (هما دابامون وبصطامون وأمهما صوفية وتجد سيرتهما يوم 10 بؤونه).

وفي الليل ظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى الوالي ويعترف بالسيد المسيح، وفي الصباح أعلم الأختين وأمهما بالرؤيا فذهبوا جميعًا إلى الوالي، ولما بدأ الوالي يقرأ عليهم أوامر الملك القاضية بعبادة الأوثان وثب هذا القديس فخطف الورقة ومزقها، فغضب الوالي وأمر بطرحه في أتون النار ففاضت روحه ونال إكليل الشهادة.

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البابا تواضروس يرسم 7 راهبات جدد لدير أبو سيفين

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات رهبنة سبع من طالبات الرهبنة بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بسيدي كرير لينضممن إلى مجمع راهبات الدير.

والراهبات الجديدات هن: الراهبة فيلومينا، الراهبة أربسيما،  الراهبة أنسطاسيا، الراهبة ڤيرينا، الراهبة أبفية، الراهبة يوستينا،الراهبة سيلينا.

شارك في الصلوات سبعة من أساقفة  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتماف كيرية رئيسة الدير ورئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير وبعض الآباء الرهبان.

 

خدام مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكسية يزورون ناميبيا

 

زارت مجموعة من خدام مطرانية وسط الجيزة بقيادة الأب القمص ديڤيد ميشيل الكاهن بمطرانية وسط الجيزة وبرفقتهم كورال القطيع الصغير التابع للمطرانية ذاتها، الكنيسة الأرثوذكسية في ناميبيا وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات هناك.

واستقبلهم نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا وشاركوا معه في صلوات القداس الإلهي في كنيسة الشهيدين مار مرقس الرسول ومار مينا العجائبي بالعاصمة ويندهوك.

كما شاركوا الأنبا جوزيف أيضًا في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الشهيدين مار مرقس الرسول وأبي سيفين في مدينة أوندانجوا.

لجنة المرأة بالارثوذكسية تطلق مبادرة بيننا مصالح

انطلقت مبادرة توعوية جديدة للجنة المرأة المنبثقة من لجنة الأسرة في المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تأتي المبادرة الجديدة لتؤكد على ضرورة السعي نحو المصالحة مع الله ومع النفس ومع الآخرين، وعلى هذا اتخذت الآية "بَيْنَنَا مُصَالِحٌ" (أي ٩: ٣٣) شعارًا لها.

وتجرى لقاءات المبادرة بنظام الـ online الساعة الثامنة من مساء كل جمعة لمدة ثلاثة أسابيع، عبر صفحة اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

البابا تواضروس ينصح الكاهن تسهيل الاعتراف وتبسيط الوعظ

حدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المواصفات الواجب توفرها في كاهن الكنيسة الارثوذكسية خاصة في طريق التقوى.

وأوضح  البابا تواضروس أنه من المهم أن يكون الكاهن حنونا وليس قاسيا.

وأشار البابا تواضروس إلى  أهمية أن يسهل الكاهن طريق التوبة لطالب الاعتراف وكذلك تبسيط الوعظ والحكمة في الكلام والصمت والصبر.

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الكنيسة القديس ورشنوفيوس آتون النار استشهاد القديس ورشنوفيوس الأرثوذكسية البابا تواضروس

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