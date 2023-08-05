إزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ والحامول

تمكنت حملات مركزي كفر الشيخ والحامول بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة، في المهد، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار منع جميع أنواع التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد لحالتين تعدي بقرية دقلت، وإزالة وفك شدة خشبية داخل الكتلة السكنية بدون ترخيص، بعزبة المأذون التابعة لقرية صندلا، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية.



وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة فورية في المهد عبارة عن إزالة مبنى بالبلوك الأبيض تعدي على الأرض الزراعية بجمعية غرب البنوان تابعة لهيئة الأوقاف على مساحة 100 م،كما جرى إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شد خشبية بمحطة 60ج النصر على مساحة 120م حوشه 11.



كما تابع القصيف، إزالة مبنى بالطوب البلوك تعدي علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور على مساحة قيراطين، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لعمل سمل خرساني فى المهد على مساحة 150 متر على حرم الصرف بعزبة الجرجوبة، وقد تم تنفيذ الإزالة، ورفع الأخشاب من الموقع.

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