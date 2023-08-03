إزالة 89 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية باستمرار الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.



من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 23 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 13 حالة تعد بقرية طنبدى و7 حالات بمجلس قروى شم و3 حالات بحي شرق المدينة، وإزالة 3 حالات بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص وحالة تعد داخل الحيز العمرانى بحى غرب مدينة مطاى.

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كما تمكنت الوحدات المحلية بـ (العدوة ـ بنى مزار) من إزالة 15 حالة تعد منها 4 حالات في المهد خارج الحيز العمراني بالعدوة، و33 حالة تعد بمركز بنى مزار منها 9 حالات بقريتي (أبو جرج ـ صندفا. شلقام. الحسينية) وحالتان في المهد بقرية دير السنقورية و3 حالات خارج الحيز العمرانى على أرض زراعية بقرية الجرنوس و5 أحياء غرب وجنوب المدينة.



وفى مركز سمالوط تم إزالة 15 حالة تعد منها 5 حالات بقرية قلوصنا وحالة بقرية أسطال و4 حالات تعد خارج الحيز العمرانى بقرى العمودين وشاهين وبنى سمرج و4 حالات بقريتى طحا الأعمدة والبيهو و3 حالات بناء في المهد بدون ترخيص بحى شمال مدينة سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



وفى مركزي المنيا وملوى، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 14 حالات تعد بالبناء المخالف بقرى ( تلة ـ بنى محمد سلطان ـ بنى أحمد الغربية. طوخ الخيل)، وحى شمال مدينة المنيا، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بمركز ملوى بقرى ( نزلة العرين القبلى ـ عزبة صادق ـ نواي ـ قصر هور بإبشادات).

