إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بأرمنت في الأقصر



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر بتنفيذ حالتي إزالة تعد على أرض زراعية.

والحالتان على مساحة ٣٥٠م وكانت الحالة الأولى عبارة عن ردم حفر قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م بارمنت الوابورات حوض الـ١٢٥ إصلاح زراعي، والحالة الثانية كانت ردم حفر قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م بقرية السلام.

وتمت الإزالة بمعدات المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك فى الإزالة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز ورئيس قرية السلام ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

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كما استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بتنفيذ ٢ حالة إزالة تعد على أرض زراعية على مساحة ٣٧٥ م وكانت الحالة الأولى حفر قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م بارمنت الوابورات حوض الـ١٢٥ إصلاح زراعي.

والحالة الثانية إزالة سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة٢٠٠م بأرمنت الوابورات حوض الـ١٢٥إصلاح زراعي.

وتمت الإزالة بمعدات المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،شارك فى الإزالة كلا من نائب رئيس المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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