كاتب صحفي لبناني لـ "فيتو": إطلاق عملية عسكرية بمخيم عين الحلوة يورط بيروت في حرب أهلية

علق فادي عاكوم الكاتب الصحفي اللبناني علي نفي الجيش اللبناني الأنباء التي تحدثت عن إطلاق عملية عسكرية موسعة في مخيم عين الحلوة.

توريط لبنان في حرب جديدة من الممكن أن تمتد إلى «حرب أهلية»

وقال عاكوم في تصريحات خاصة لـ «فيتو»: "من الطبيعي أن ينفي الجيش اللبناني الأنباء التي تحدثت عن إطلاق عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة نظرًا إلى أن هذه الخطوة مستبعدة بشكل نهائي"، لافتًا إلي أن هذه المسألة لا تتعلق بمخيم عين الحلوة فقط، بل بكل المخيمات التي يصل عددها في لبنان إلى نحو 12 أيضًا، فتحرك مثل هذا قد يورط لبنان في حرب جديدة من الممكن أن تمتد إلى «حرب أهلية» نظرًا إلى أن الوجود الفلسطيني ممتد على جميع الأراضي اللبنانية.

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وتابع عاكوم: "حتى إذا أراد الأمن اللبناني القيام بعملية خاطفة داخل المخيم فستكون بالتنسيق التام مع غرفة عملياته التي تجمع جميع الأحزاب الموجودة داخل المخيم.

الموسم السياحي في لبنان ضُرب بقوة

وأضاف الصحفي اللبناني البارز في تصريحات لـ «فيتو»: "أحداث مخيم عين الحلوة الأخيرة أثرت سلبيًّا في لبنان الذي يحتاج إلى الأمن وتوفير مناخ مستقر"، مشددًا على أن هذه الفترة من العام يطلق عليها "الفترة الذهبية" وينتظرها كل التجار بسبب نشاط حركة السياحة الداخلية والخارجية وسياحة المغتربين اللبنانيين الذين يعودون إلى بلدهم في هذه الفترة من العام. وكشف عاكوم عن أن الموسم السياحي في لبنان تم ضربه بقوة خلال هذا العام في ظل احتياج بيروت الشديد له.

وعن مطالبات عدد من السفارات لرعاياها بالحذر وأخذ الحيطة، أشار عاكوم إلى أن هذا موقف طبيعي من أي دولة عند حدوث توتر أمني في أي بلد.. ليس غريبًا أن تطلب السفارات هذا من مواطنيها، بالإضافة إلى إمكانية خوفها من استغلال عدد من الفصائل المسلحة الأزمة لخطف رعاياها.

الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

وصباح اليوم، نفى الجيش اللبناني التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

وغردت قيادة الجيش على منصة "X": "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".

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وأضافت: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم".

وتابعت: "كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات".

اشتباكات مسلحة داخل مخيم عين الحلوة

شهد مخيم عين الحلوة اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

وأسفرت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة عن أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، وترك العديد من سكان المخيم منازلهم تحت وطأة الاشتباكات التي أدت أيضًا إلى احتراق عدد من المنازل والسيارات داخل المخيم وفي محيطه، وطالت شظايا القذائف والرصاص الطائش مدينة صيدا، وألحقت أضرارًا بعدد من المباني والمؤسسات.

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السفارة الكويتية في لبنان تحذر رعاياها

وأصدرت السفارة الكويتية في بيروت، صباح اليوم السبت، بيانًا بشأن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها الدولة اللبنانية في الفترة الحالية.

وأهابت السفارة بمواطنيها الموجودين في لبنان التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية.

ونشرت وزارة الخارجية الكويتية، عبر حسابها على منصة «إكس»، بيانًا، قالت من خلاله، إن السفارة الكويتية في بيروت تهيب بمواطني دولة الكويت الموجودين في لبنان، التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

يأتي هذا بعد أن طلبت السفارة السعودية لدى لبنان من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

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وقالت السفارة السعودية في بيان لها نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضافت "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع".