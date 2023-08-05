الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

أول تحرك من الحكومة اللبنانية بعد البيانات التحذيرية للسفارات في لبنان

نجيب ميقاتي، فيتو
نجيب ميقاتي، فيتو

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، مع وزيري الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، والداخلية والبلديات، بسام مولوي، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أنه بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة، وأن الأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.

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وكلف ميقاتي بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم على سلامة مواطنيهم في لبنان.

كما طلب ميقاتي من مولوي دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الامن في كل المناطق.

 

السفارة الكويتية في لبنان تحذر رعاياها

وأصدرت السفارة الكويتية في بيروت، صباح اليوم السبت، بيانًا بشأن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها الدولة اللبنانية في الفترة الحالية.

وأهابت السفارة بمواطنيها الموجودين في لبنان التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية.

ونشرت وزارة الخارجية الكويتية، عبر حسابها على منصة «إكس»، بيانًا، قالت من خلاله، إن السفارة الكويتية في بيروت تهيب بمواطني دولة الكويت الموجودين في لبنان، التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

 

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

يأتي هذا بعد أن طلبت السفارة السعودية لدى لبنان من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

 

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وقالت السفارة السعودية في بيان لها نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

 

وأضافت "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع".

 

الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

من جانبه، نفى الجيش اللبناني صباح اليوم السبت التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

وغردت قيادة الجيش على منصة "X": "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".

 

وأضافت: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم".

وتابعت: "كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات".

 

اشتباكات مسلحة داخل مخيم عين الحلوة 

شهد مخيم عين الحلوة اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

وأسفرت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة عن أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، وترك العديد من سكان المخيم منازلهم تحت وطأة الاشتباكات التي أدت أيضًا إلى احتراق عدد من المنازل والسيارات داخل المخيم وفي محيطه، وطالت شظايا القذائف والرصاص الطائش مدينة صيدا، وألحقت أضرارًا بعدد من المباني والمؤسسات.

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