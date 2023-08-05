جامعة الوادى الجديد تستقبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم

بدأ مكتب التنسيق الإلكتروني داخل جامعة الوادي الجديد اليوم السبت5/8/2023 في استقبال طلاب المرحلة الأولى للقبول لطلاب الثانوية العامة.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد إن مكتب التنسيق بدء في استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل، وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة استعدت لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من اليوم السبت ولمدة 5 أيام.

Advertisements

من جانبه قال الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه قد تم تجهيز معمل حاسب آلى على أعلى مستوى بمقر المبنى الإدارى للجامعة ومجهز بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة لتقديم خدمة متميزة مجانية لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية لتدريب مدخلي البيانات وتخصيص لجنة من العاملين من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة والذين لديهم خبرة من كليات الجامعة، مع العلم أن إدارة شئون التعليم والطلاب المركزية تقوم بالرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وإرشادهم فيما يخص عملية اختيار الكليات المناسبة تبعا لرغباتهم، وتم توفير معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، وعمل لوحات إرشادية لتوجيه الطلاب للدخول والخروج للوصول إلى معمل التنسيق، وكذلك تم توفير مقاعد للطلاب وأولياء أمورهم.

وصرح مدحت خليل مدير عام إدارة شئون التعليم والطلاب المركزية بالجامعة أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى طبقا لما جاء فى البيان الصحفى الصادر عن وزارة التعليم العالي كالآتى:

بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر،

وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر،

والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

وأوضح أن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى:

• الدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، علما بأن معمل التنسيق الإلكترونى بالجامعة يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام التنسيق.