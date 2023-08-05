الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

عقوبة ممارسة العمل الأهلي دون ترخيص

العمل الأهلي، فيتو
العمل الأهلي، فيتو

نص قانون العمل الأهلي على حظر أية جهة أو كيان يمارس العمل الأهلي، أو أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات، وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق، دون الخضوع لأحكامه.

شروط توفيق أوضاع الكيانات الأهلية 

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من  الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص.

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أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.

متى يحق للجهة الإدارية غلق كيانات العمل الأهلي ؟ 

كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.

وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها  بقوة القانون وتؤول  أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

ما هو العمل الأهلي ؟ 

العمل الأهلي هو تنظيم الأفراد لأنفسهم وبأنفسهم لممارسة حقوقهم؛ لمواجهة مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية؛ كي يتمكنوا من إدارة المجتمع ككل بما يحفظ لهم حقوقهم في مراقبة أعمال مؤسسات الدولة من أجل حماية حقوق الأفراد والجماعات.

والعمل بهذا المفهوم يخص المجتمع بأسره، سواء بالنسبة للقرارات التي تؤثر في حياة مختلف الفئات بصفة عامة، أو الموجهة بشكل خاص لبعض هذه الفئات وهو عمل ذو طابع سياسي غير حزبي، لأنه يعتمد في المقام الأول على تنظيم الفئات الاجتماعية المختلفة تنظيمًا ذاتيًّا مستقلًا عن الدولة، وإن كان يسهم بأدائه الواسع والفعال في خلق مناخ أفضل؛ لقيام حكومة أقرب إلى تمثيل هؤلاء الناس، حكومة تحاول أن تلبي احتياجاتهم، ومشاكلهم.

ويغطي العمل الأهلي كل ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري والعلمي الذي تقوم الفئات المختلفة بتنظيم أنفسها فيه، ومن ثم فهو لا يشمل العمل الخيري فقط، وليس فقط قائم لسد الفجوة التي قد تتنامى بين الخدمات التي تقدمها.

كما يعد العمل الأهلي تطوعيا ينطلق من الانتماء الاجتماعي أو الفكري للفئات الاجتماعية والمهنية المشتركة، ويهدف إلى إطلاق المبادرة سواء الجماعية أو الفردية من أجل تذليل كل العقبات القانونية والإدارية والواقعية التي تقف في طريق تنظيم الأفراد لأنفسهم وبأنفسهم ومن ثم فإنه لا معنى للحديث عن العمل الأهلي إذا كانت كل خطوة فيه تتوقف على موافقة جهة الإدارة.

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