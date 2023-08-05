الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

وفاة والدة محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة

محمد عفيفي، فيتو
محمد عفيفي، فيتو

توفيت اليوم السبت، والدة محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

 

وفاة والدة محمد عفيفي 

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم السبت علي والدة محمد وأحمد عفيفي عقب صلاة العشاء من مسجد عمرو بن العاص.

جدير بالذكر أن محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة أعلن قبل قليل عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والدته.

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