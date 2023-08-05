موعد تسليم كراسات التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

حددت وزارة الداخلية، يوم الإثنين الموافق 7/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023 موعد لسحب كراسات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، وذلك بمستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط).

موعد تسليم كراسات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وفيما سيكون موعد استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 وذلك بمقر المعهد الفنى الصحي الشرطي - الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

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ويلتحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومي ويلتزمون بالقواعد الانضباطية وبالزي المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.

وتكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين - يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية بإعتماد وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقًا للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.

ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.