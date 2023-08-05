الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

موعد تسليم كراسات التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

موعد تسليم كراسات
موعد تسليم كراسات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

حددت وزارة الداخلية، يوم الإثنين الموافق 7/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023 موعد لسحب كراسات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، وذلك بمستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط).

موعد تسليم كراسات التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية 

وفيما سيكون موعد استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 وذلك بمقر المعهد الفنى الصحي الشرطي - الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

Advertisements

ويلتحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومي ويلتزمون بالقواعد الانضباطية وبالزي المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.

شروط التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

الأدلة الجنائية: ماس كهربائي في غرفة السيرفرات وراء حريق مبنى وزارة الأوقاف

وتكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين - يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية بإعتماد وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقًا للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.

ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية المعاهد الفنية الصحية المعاهد الفنية الصحية الشرطية المعهد الفني الصحي الشرطي المعهد الفني الصحي مستشفى الشرطة بمدينة نصر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

شروط التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

الأدلة الجنائية: ماس كهربائي في غرفة السيرفرات وراء حريق مبنى وزارة الأوقاف

المعاهد الفنية الصحية الشرطية، مواعيد سحب الكراسات وأماكنها

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

لغز حريق وزارة الأوقاف .. ألسنة اللهب تلتهم الدور الأخير من المبنى في غياب الموظفين.. والإطفاء تحكم السيطرة على الحريق(فيديو وصور)

مصرع طالبة أسفل عجلات قطار في البحيرة

بعد الغلق الكلي، التحويلات المرورية البديلة لشارع الأزهر

سقوط عنصر إجرامى شديد الخطورة في كوم إمبو بحوزته مخدرات وأسلحة نارية 

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

مرتضى منصور يقرر تأجيل الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

المزيد
الجريدة الرسمية