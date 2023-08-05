السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: تطوير المرحلة الأولى من أحواض الاستزراع السمكي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  شركة قناة السويس للاستزراع المائي، للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير بالشركة. 

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الاطمئنان على معدلات الإنتاج

وحرص الفريق ربيع خلال جولته على الاطمئنان على معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير المرحلة الأولى والتي تشمل 49 شريحة بإجمالي 392 حوضا وفقا للمخطط الزمني المقرر، فيما يجرى العمل حاليا ضمن المرحلة الثانية للتطوير. 

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جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

كما تابع رئيس الهيئة مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية حيث انتهت أعمال إنشاء كل من مبنى الاستقبال، والسور الخارجي المحيط بالمزرعة والبوابات الملحقة، فيما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية لمصنع تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك والجمبري 70%، وذلك بالتوازي مع أعمال إنشاء 4 مخازن جديدة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو



استزراع الشرائح 

وتعرف رئيس الهيئة على نشاط الاستزراع بالشركة حيث بدأت بالفعل عملية استزراع الشرائح التي تم الانتهاء من تطويرها وذلك باستزراع 18 مليون يرقة جمبري في 88 حوض حتى الآن، كما تم الانتهاء من استزراع 25 حوض بسمك البلطي، فيما تستكمل الشركة حصاد الأحواض المستزرعة بأسماك الدنيس وطرحها في الاسواق. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الحصول على شهادات معتمدة

وأشاد الفريق ربيع بحصول شركة قناة السويس للاستزراع المائي، على أعلى الشهادات المعتمدة دوليًا في إطار الامتثال إلى معايير السلامة الغذائية والبيئية، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية بتعظيم الاستفادة من أحواض الاستزراع بالشركة على النحو الأمثل بما يحقق زيادة معدلات استزراع الأسماك بجودة عالية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق المحلي. 

جانب من الجولة، فيتو

ومن جانبه ثمّن الفريق أسامة ربيع مجهود العاملين بالشركة، وقدرتهم على تحقيق كافة المتطلبات والمعايير اللازمة للحصول على الشهادات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات تثبت أن عجلة التطوير بالشركة تسير في المسار الصحيح ووفق استراتيجية طموحة، تستهدف المساهمة في تقليل الفجوة في البروتين الحيواني، وتوفير منتج غذائي عالي الجودة. 

 


             

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هيئة قناة السويس قناة السويس الاستزراع السمكي مزرعة الاستزراع السمكي الفريق أسامة ربيع حصاد أحواض الدنيس والجمبري

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