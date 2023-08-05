تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2023، أعلن موقع تنسيق الجامعات 2023، اليوم السبت، عن فتح موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة 2023.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني جاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد ترتيب اختيارات الطلاب للتسجيل علي موقع تنسيق الجامعات 2023، حيث يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموح لشعبته أو بالجامعات، وسيقوم الموقع في جميع الحالات بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء خصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو اعلى باستخدام الأسهم الجانبية حتى إلغاء الرغبة بالضغط علي علامة خطأ.

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شروط التعليم العالي لترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة 2023

واضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بعد انتهاء الطالب من إدخال الرغبات يمكنه من مراجعتها وارسالها إلى أجهزة التنسيق المركزي بكتابة رقمه القومي ثم الضغط على مفتاح تسجيل، وهي خطوة أساسية لإتمام إجراءات التسجيل.

الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

تنسيق المرحلة الأولي للجامعات 2023

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم الي الكلية المرشح اليها

بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني، والتوجه إلي الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده علي أن يقوم الطالب باصطحاب الاوراق التالية المطلوبة وهي:-

- الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.

- عدد 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الاصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج 2 جند للطالب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- شهادة التفوق الرياضي للطالب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط.

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطالب الحاصلين علي الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين لاللتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

- يقوم مكتب التنسيق بتسبليم كود ورقم سري لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أية تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات وبهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطالب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الالكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الالكترونية لكل مرحلة أو بعد حدوث أي غير في الترشيحات بزيادة الدرجات. ومن الضروري أن تكون هذه الكشوف مؤمنة من أي عبث مع التأكيد على الا يقوم مكتب التنسيق بما يلي:-

- ارسال كشوف بيانات الطالب وCD المرشحين لها من التنسيق الالكتروني للجامعات بعد اعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق والتحويلات مع مراعاة أنه في حالة تعديل هذه البيانات يتم ارسال التعديلات الجديدة فقط، وفي النهاية يرسل مكتب التنسيق نسخة نهائية بكل مراحل التنسيق.

- ارسال كشوف بيانات الطالب والـCD الخاصة بهم الى كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

- مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة على أن يتوليا إبلاغ ذلك لكليات ومعاهد الجامعة.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

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