مقاتلة روسية تعترض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض مقاتلة روسية لطائرة مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن المقاتلة الروسية من طراز "سو 30" واعترضت طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ-9A Reaper".

والشهر الماضي اندلعت أزمة بين موسكو وواشنطن بعدما حلقت طائرة روسية بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية داخل الأجواء السورية وهو الأمر الذي أثار استياء الولايات المتحدة الأمريكية.

تحليق طائرة روسية بالقرب من طائرة أمريكية في سماء سوريا

ولفت مسؤول أمريكي تحليق الطائرة الروسية بالقرب من الأمريكية أنه عمل غير آمن وتعريض لحياة الطاقم الأمريكي على متن الطائرة للخطر.

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واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحليق الطائرة الروسية من طراز "سو 35" بجانب الطائرة الأمريكية ومخالف للقواعد والبروتوكولات المعمول بها خاصة أن واشنطن تقود عمليات ضد تنظيم داعش في البلاد في إطار تحالف دولي.

تنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا



وجاء في بيان للفتنانت جنرال أليكسس جرينكويتش أن "مقاتلة روسية من نوع سو-35 اقتربت بشكل كبير ومخالف للقواعد والبروتوكولات المعمول بها" السبت من "طائرة أمريكية من نوع إم سي-12 كانت تنفذ عمليات دعما لتحالف القضاء على تنظيم داعش".



وأوضح المتحدث أن الطائرة الأمريكية اضطرت لعبور مسار جوي مليء بالاضطرابات جراء تحليق المقاتلة الروسية على مقربة منها "ما قلّص قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بشكل آمن وعرّض حياة أفراده للخطر".

وقال جرينكويتش إن هذا الأمر يعكس "مستوى جديدا من الأفعال غير الآمنة وغير المهنية للطائرات الروسية العاملة في سوريا".



في وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت الولايات المتحدة أن طائرة روسية اعترضت مرّتين خلال 24 ساعة مسيّرات أمريكية من نوع إم كيو-9، بما في ذلك بإطلاق قنابل مضيئة أمامها.



وفي مارس، قالت الولايات المتحدة إن طائرة روسية تسببت في تحطم طائرة مسيرة تابعة لها أثناء تحليقها فوق البحر الأسود، في حين نفت موسكو مسؤوليتها.

