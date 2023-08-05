الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد المزارع الإنتاجية

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم السبت جولة تفقدية موسعة داخل عدد من مزارع الإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية وأعمال الصيانة بكليتى الزراعة والطب البيطرى بمشتهر يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة، والدكتورة أمانى عباس عميدة كلية الطب البيطرى، ووكلاء الكليتين، وأعضاء هيئة التدريس.

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واستهل " الجيزاوى " جولته بتفقد برنامج التحسين الوراثي للدواجن المتميزة، وكذلك تفقد وحدة التلقيح الاصطناعي للحيوانات بكلية الزراعة وذلك بهدف تحسين السلالات الوراثية الملائمة للظروف المناخية.
كما شملت الجولة تفقد عددًا من المحاصيل الزراعية ومنها محصول “الفول الصويا” والذي تم زراعته على مساحة 6 أفدنة، وكذلك تفقد محصول “السمسم” وبلغت مساحة زراعته 11 فدان، بالإضافة إلى تفقد زراعة 10 أفدنة من الذرة الأصفر.
وتفقد القائم بأعمال رئيس الجامعة أيضا مشروع أحواض المزارع السمكية المفتوحة لإنتاج 4 أطنان من الأسماك البلطى، وكذلك تفقد البرنامج البحثى لمحصول الأرز الذي يهدف الى استنباط أصناف جديدة مبكرة النضج ومقاومة للجفاف.
كما التقى “ الجيزاوى ” بعدد من طلاب كلية الزراعة داخل المزارع ضمن برنامج التدريب الصيفى التى تقوم به الكلية، مؤكدًا على أهمية التدريبات العملية للطلاب والمساهمة فى تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
كما شملت الجولة أيضا تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال الصيانة التى تجرى داخل عدد من المنشآت بكلية الطب البيطرى، وتطوير القاعات والمعامل الطلابية، وكذلك تفقد المزارع التعليمية بالكلية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال جولته حرص الجامعة على دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية بكليتى الزراعة والطب البيطري لزيادة إنتاجيتها لمواجهة احتياجات المجتمع المحلى، مشيرا الى أنه تم التوسع فى زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة التى تدخل فى عدد من الصناعات ومنها الزيوت والأعلاف.
وأشار " الجيزاوى " إلى أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

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الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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