الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 28 كيلو مخدرت في القليوبية

ضبط 9 أشخاص، فيتو
ضبط 9 أشخاص، فيتو

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط  تشكيل عصابى يضم 9 اشخاص يقومون فيما بينهم بتكون تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى المخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم 28 كيلو مخدرات  واسلحة نارية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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ضبط شخصين بحوزتهما كيلو هيروين في المرج

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ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار في المخدرات ببنها


وكان اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية تلقى اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تمكن ضباط مركز شرطة طوخ بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط تشكيل عصابى يضم 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ، وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وتم ضبط وبحوزتهم 10 كيلو لمخدر الهيدرو و10 كيلو لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"  وكمية لمخدر الحشيش تزن  5 كيلو جرام وكمية لمخدر الآيس "الشابو" تزن  2 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين تزن كيلو جرام و1000 قرص لمخدر لعقار "ترامادول" وبندقية آلية و8 خزينة متنوعة وبندقية خرطوش و2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و7 أسلحة بيضاء و9 هواتف محمول و2 ميزان حساس  ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين  إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم وإستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم. 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون جنيه تقريبًا.

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الاتجار في المخدرات اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ مكتب مكافحة المخدرات مدير أمن القليوبية

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