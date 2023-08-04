السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

لتعزيز قوة كانبيرا في مواجهة الصين، غواصة نووية أمريكية تصل إلى قاعدة أسترالية

استبدال غواصات كولينز
استبدال غواصات كولينز الأسترالية بأسطول غواصات نووية، فيتو

واصلت الولايات المتحدة مساعيها لتحويل أستراليا إلى دولة نووية، في مواجهة الصين.

وكشفت تقارير أن غواصة نووية تابعة للبحرية الأمريكية وصلت إلى غرب أستراليا، اليوم الجمعة، فيما تعزز الحليفتان، كانبيرا وواشنطن، العلاقات الدفاعية وتتأهبان لنقل قدرات الغواصات النووية إلى أستراليا.

غواصة بحرية أمريكية من فئة فيرجينيا

وأشار مسؤولون إلى وصول غواصة بحرية أمريكية من فئة فيرجينيا إلى قاعدة ستيرلينج البحرية الأسترالية، في زيارة مقررة إلى الميناء، في إطار دوريات بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

Advertisements

ولهذا سيخضع ميناء ستيرلينج لتوسعة تصل تكلفتها إلى ثمانية مليارات دولار ليصبح قاعدة للغواصات النووية الأمريكية والبريطانية بحلول 2027، بموجب اتفاقية أوكوس بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

3 غواصات تعمل بالطاقة النووية

وتعتزم أستراليا شراء ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة بأسلحة تقليدية خلال السنوات العشر المقبلة من الولايات المتحدة، وذلك قبل بناء فئة غواصات نووية جديدة في أستراليا بحلول 2040.

ورغم أنه ليس لدى الجيش الأمريكي قاعدة في أستراليا لكنه يزيد من عدد الجنود من أفرع مختلفة لإجراء دوريات هناك. وقال وزراء الدفاع والخارجية من البلدين إن الولايات المتحدة ستملأ المخازن العسكرية بالذخيرة هذا العام، وتنشئ مركزًا مشتركًا للمخابرات العام المقبل.

طالع للمزيد: لردع الصين عن شن عمل عسكري ضد تايوان.. تفاصيل أضخم مناورة عسكرية بين أمريكا وحلفائها داخل أستراليا.. 30 ألف جندي من 13 دولة (صور)

وتجري أستراليا والولايات المتحدة مناورتين عسكريتين كبيرتين هذا الشهر، إذ تسعى أستراليا إلى تعزيز استعدادها الدفاعي.

الحوار الأمني الرباعي

ومن المقرر أن تنضم سفينتان من البحرية الهندية إلى مناورات مالابار مع الشركاء في الحوار الأمني الرباعي، الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، يوم الجمعة المقبل.

وفي السياق، تناولت افتتاحية صحيفة التايمز (The Times) اليوم ما وصفتها بالعلاقة الخاصة الجديدة بين الولايات المتحدة وأستراليا، حيث ذكرت أن أستراليا هي الدولة الوحيدة التي حاربت إلى جانب أمريكا في حروبها الأخيرة، بما في ذلك حرب فيتنام. وهي عضو مهم في التحالف الاستخباراتي "العيون الخمس"، الذي يشمل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

تحالف دفاعي طويل الأمد

وأكدت أن لديها تحالفا دفاعيا طويل الأمد مع الولايات المتحدة، كما سبق أن وقعت في مارس اتفاقية أوكوس، التي تمنحها إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا البريطانية والأمريكية للحصول على أسطول من الغواصات الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية بحلول أواخر 2030.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قلة من الدول الأخرى لديها مثل هذه العلاقات الدفاعية والسياسية الوثيقة مع واشنطن.

وتعززت تلك العلاقة بدرجة هائلة، حيث اتفق كبار المسؤولين في البلدين على إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى أستراليا، كما سيعمل مسؤولو الاستخبارات من الجانبين معا، وسيتم توسيع القواعد الجوية الشمالية في أستراليا لاستيعاب طائرات عسكرية أميركية.

التحدي الأمني المتزايد للصين

وحسب الصحيفة، فإن الهدف المشترك هو أن ترد البلدان بقوة على التحدي الأمني المتزايد للصين، ومغازلة الدول الجزرية الصغيرة مثل جزر سليمان، وتهديداتها الأوضح للسيطرة على تايوان، بالقوة إذا لزم الأمر.

وأضافت "التايمز" أن أستراليا كانت لسنوات عديدة ترى الصين كفرصة اقتصادية كبيرة، وسوقا جاهزة لصادراتها من خام الحديد والمعادن وقوة جاهزة لقبول أستراليا كجزء من جنوب شرق آسيا.

وتؤكد صحيفة التايمز أن الاتفاق الجديد مع واشنطن يجعل من أستراليا قوة إقليمية هائلة ومتنامية في حد ذاتها.

لردع الصين عن شن عمل عسكري ضد تايوان.. تفاصيل أضخم مناورة عسكرية بين أمريكا وحلفائها داخل أستراليا.. 30 ألف جندي من 13 دولة (صور)

الخارجية الأمريكية تعلن بيع غواصات نووية لصالح أستراليا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الولايات المتحدة الصين أستراليا كانبيرا واشنطن الغواصات النووية غواصة بحرية أمريكية قاعدة ستيرلينج البحرية الأسترالية البحرية الهندية مناورات مالابار اتفاقية أوكوس

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية تعلن بيع غواصات نووية لصالح أستراليا

لردع الصين عن شن عمل عسكري ضد تايوان.. تفاصيل أضخم مناورة عسكرية بين أمريكا وحلفائها داخل أستراليا.. 30 ألف جندي من 13 دولة (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية