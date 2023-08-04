لتعزيز قوة كانبيرا في مواجهة الصين، غواصة نووية أمريكية تصل إلى قاعدة أسترالية

واصلت الولايات المتحدة مساعيها لتحويل أستراليا إلى دولة نووية، في مواجهة الصين.

وكشفت تقارير أن غواصة نووية تابعة للبحرية الأمريكية وصلت إلى غرب أستراليا، اليوم الجمعة، فيما تعزز الحليفتان، كانبيرا وواشنطن، العلاقات الدفاعية وتتأهبان لنقل قدرات الغواصات النووية إلى أستراليا.

غواصة بحرية أمريكية من فئة فيرجينيا

وأشار مسؤولون إلى وصول غواصة بحرية أمريكية من فئة فيرجينيا إلى قاعدة ستيرلينج البحرية الأسترالية، في زيارة مقررة إلى الميناء، في إطار دوريات بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

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ولهذا سيخضع ميناء ستيرلينج لتوسعة تصل تكلفتها إلى ثمانية مليارات دولار ليصبح قاعدة للغواصات النووية الأمريكية والبريطانية بحلول 2027، بموجب اتفاقية أوكوس بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

3 غواصات تعمل بالطاقة النووية

وتعتزم أستراليا شراء ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة بأسلحة تقليدية خلال السنوات العشر المقبلة من الولايات المتحدة، وذلك قبل بناء فئة غواصات نووية جديدة في أستراليا بحلول 2040.

ورغم أنه ليس لدى الجيش الأمريكي قاعدة في أستراليا لكنه يزيد من عدد الجنود من أفرع مختلفة لإجراء دوريات هناك. وقال وزراء الدفاع والخارجية من البلدين إن الولايات المتحدة ستملأ المخازن العسكرية بالذخيرة هذا العام، وتنشئ مركزًا مشتركًا للمخابرات العام المقبل.

وتجري أستراليا والولايات المتحدة مناورتين عسكريتين كبيرتين هذا الشهر، إذ تسعى أستراليا إلى تعزيز استعدادها الدفاعي.

الحوار الأمني الرباعي

ومن المقرر أن تنضم سفينتان من البحرية الهندية إلى مناورات مالابار مع الشركاء في الحوار الأمني الرباعي، الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، يوم الجمعة المقبل.

وفي السياق، تناولت افتتاحية صحيفة التايمز (The Times) اليوم ما وصفتها بالعلاقة الخاصة الجديدة بين الولايات المتحدة وأستراليا، حيث ذكرت أن أستراليا هي الدولة الوحيدة التي حاربت إلى جانب أمريكا في حروبها الأخيرة، بما في ذلك حرب فيتنام. وهي عضو مهم في التحالف الاستخباراتي "العيون الخمس"، الذي يشمل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

تحالف دفاعي طويل الأمد

وأكدت أن لديها تحالفا دفاعيا طويل الأمد مع الولايات المتحدة، كما سبق أن وقعت في مارس اتفاقية أوكوس، التي تمنحها إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا البريطانية والأمريكية للحصول على أسطول من الغواصات الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية بحلول أواخر 2030.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قلة من الدول الأخرى لديها مثل هذه العلاقات الدفاعية والسياسية الوثيقة مع واشنطن.

وتعززت تلك العلاقة بدرجة هائلة، حيث اتفق كبار المسؤولين في البلدين على إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى أستراليا، كما سيعمل مسؤولو الاستخبارات من الجانبين معا، وسيتم توسيع القواعد الجوية الشمالية في أستراليا لاستيعاب طائرات عسكرية أميركية.

التحدي الأمني المتزايد للصين

وحسب الصحيفة، فإن الهدف المشترك هو أن ترد البلدان بقوة على التحدي الأمني المتزايد للصين، ومغازلة الدول الجزرية الصغيرة مثل جزر سليمان، وتهديداتها الأوضح للسيطرة على تايوان، بالقوة إذا لزم الأمر.

وأضافت "التايمز" أن أستراليا كانت لسنوات عديدة ترى الصين كفرصة اقتصادية كبيرة، وسوقا جاهزة لصادراتها من خام الحديد والمعادن وقوة جاهزة لقبول أستراليا كجزء من جنوب شرق آسيا.

وتؤكد صحيفة التايمز أن الاتفاق الجديد مع واشنطن يجعل من أستراليا قوة إقليمية هائلة ومتنامية في حد ذاتها.