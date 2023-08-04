الجمعة 04 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية لاتهامها بنقل أسرار عسكرية إلى الصين

البحرية الأمريكية،
البحرية الأمريكية، فيتو

الجيش الأمريكي، قال مسؤولون أمريكيون، يوم الخميس، إن جنديين من البحرية الأمريكية اعتقلا لاتهامهما بنقل مواد حساسة تتعلق بالأمن القومي إلى الصين.

 

معلومات عسكرية أمريكية حساسة

وأضاف المسؤولون أن الرقيب وين هينج شاو (26 عامًا) متهم بالتآمر وتقاضي رشوة تقدر بنحو 15 ألف دولار مقابل صور ومقاطع مصورة تحتوي على معلومات عسكرية أمريكية حساسة. 

واتُّهم الجندي في البحرية الأمريكية جين تشاو وي، الذي لم يتم الكشف عن عمره، بالتآمر لإرسال معلومات دفاعية وطنية إلى الصين مقابل آلاف الدولارات.

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معلومات حساسة في أيدي الصين

وقال مات أولسن مساعد وزير العدل للصحفيين في سان دييجو إنه بسبب تصرفات الرجلين «وقعت معلومات عسكرية حساسة في نهاية المطاف في أيدي جمهورية الصين الشعبية».

وقال المسؤولون الأمريكيون إن شاو متهم بأنه نقل إلى مشرفه الصيني خطط المناورات العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي ورسوما ومخططات لنظام الرادار بقاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا باليابان وبيانات أمنية خاصة بمنشآت تابعة للبحرية الأمريكية في فينتورا كاونتي وجزيرة سان كليمنتي خارج لوس أنجلوس.

 

سفينة إسكس الهجومية

ووُجه إلى وي اتهام بالكشف عن معلومات تخص سفينة إسكس، وهي سفينة هجومية برمائية كان يخدم على متنها، بالإضافة إلى سفن حربية أميركية أخرى وتضمنت المعلومات عشرات الكتيبات الفنية عن أسلحة إسكس وهيكل القيادة والعمليات فيها.

ولم يتسن بعد الحصول على معلومات الاتصال بكل من شاو ووي.

وندد مسؤولون أمريكيون بحملة التجسس الصينية في المؤتمر الصحفي يوم الخميس.

وقال العميل الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ستايسي موي «لا يوجد تهديد أكبر للولايات المتحدة على مدى أجيال متعددة» من الصين.

وأضاف أن بكين «لن يوقفها شيء عن مهاجمة الولايات المتحدة في إطار خطتها الإستراتيجية لكي تصبح القوة العظمى الوحيدة في العالم».

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق على ذلك.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على مدى سنوات بسبب مجموعة من القضايا المتعلقة بالأمن القومي والتجارة. وتتهم الولايات المتحدة الصين بالتجسس وشن هجمات إلكترونية، وهو ما تنفيه بكين. 

وقالت الصين أيضًا إنها عرضة للخطر بسبب الجواسيس.

 

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