الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انطلاق المحادثات حول الأزمة الأوكرانية في جدة

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

انطلقت المحادثات التي تستضيفها السعودية حول الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة بعد ظهر اليوم السبت، وفق ما نشرته وسائل إعلام سعودية رسمية.

 

ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين في إطار ضغط دبلوماسي كبير من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الأساسيين من خلال التواصل مع دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية التي لا تزال مترددة في توضيح موقفها حيال صراع أضر بالاقتصاد العالمي.

 

قال رئيس الوفد الأوكراني، أمس الجمعة، إن المحادثات التي تبدأ مع السعودية في مطلع الأسبوع لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا "ستكون صعبة"، لكن كييف تعول على إقناع المزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام.

 

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تأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يتفق الاجتماع الذي يعقد في جدة لمستشاري الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين من حوالي 40 دولة، ليس من بينها روسيا، على مبادئ أساسية حول كيفية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

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