أوسوريو يضع برنامجا تأهيليا لثنائي الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا للثنائي مصطفى شلبي ومحمود علاء خلال الأيام المقبلة من أجل تجهيزهم بشكل جيد للموسم الجديد بعد الغياب عن مباريات البطولة العربية بسبب الإصابة.

ويعاني مصطفى شلبي من كسر في القدم ومحمود علاء كان تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الانكل.

قيد الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات موافقة اتحاد الكرة على فتح باب القيد للقلعة البيضاء من قيد القائمة الأولي للفريق للموسم الجديد.

وقال المصدر: إن مرتضى منصور نجح فى فتح باب القيد للفريق وقيد القائمة الأولي قبل إعلان رحيله عن الزمالك وشدد المصدر أن النادي خاطب الشركة الراعية للنادي وطالبت منهم تحويل 30 مليون جنيه من مستحقات الزمالك لدي الشركة لصالح اتحاد الكرة لسداد جزء من مديونية الزمالك لدي الجبلاية وليس كما يدعي أحمد حسام ميدو لاعب النادي السابق بأنه هو من قام بإنهاء أزمة قيد القائمة الأولي للزمالك لدي اتحاد الكرة.

وشدد المصدر، على أن مرتضى منصور حرص على إنهاء أزمة القيد قبل إعلان رحيلة عن الزمالك.

وأضاف المصدر، أن الشركة الراعية قامت بمخاطبة اتحاد الكرة وأكدت له بأنها لا مانع لديه لسداد 30 مليون جنية نيابة عن نادي الزمالك لصالح اتحاد الكرة وسيتم سداد المبلغ على 3 أقساط كل قسط 10 مليون جنية ليكون على نهاية السنة الجارية تم سداد الـ30 مليون جنية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات الماضية إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد توديع البطولة العربية.

وتبدأ اليوم السبت الراحة التى منحها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للاعبين لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

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ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب ( 7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري ( بدون نقاط)