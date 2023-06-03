السبت 03 يونيو 2023
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أخبار مصر

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات من مطار طشقند أوزبكستان (صور)

مطار الغردقة الدولي،
مطار الغردقة الدولي، فيتو

 استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة My freighter القادمة من مطار أوزبكستان / طشقند على متنها ١٧١ من السائحين.

ويأتي ذلك استكمالًا لخطة وزارة الطيران المدني في استقطاب وجهات جديدة لتنشيط السياحة والحركة الجوية.

ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين وبالفعل تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه water salute.

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وتم استقبال السائحين بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء إجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

مطار الغردقة الدولي 

جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريًّا.

أولى رحلات شركة Sky Line للطيران

وفي سياق متصل استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي في بولندا التي تحمل 273 من السائحين.

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ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين وبالفعل تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

 

جذب شركات طيران وخطوط جديدة

جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 21 رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران وخطوط جديدة وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة وتنشيط الحركة الجوية والموسم السياحي.

 

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