مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات من مطار طشقند أوزبكستان (صور)
استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة My freighter القادمة من مطار أوزبكستان / طشقند على متنها ١٧١ من السائحين.
ويأتي ذلك استكمالًا لخطة وزارة الطيران المدني في استقطاب وجهات جديدة لتنشيط السياحة والحركة الجوية.
ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين وبالفعل تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه water salute.
وتم استقبال السائحين بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء إجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.
جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريًّا.
أولى رحلات شركة Sky Line للطيران
وفي سياق متصل استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي في بولندا التي تحمل 273 من السائحين.
ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين وبالفعل تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.
جذب شركات طيران وخطوط جديدة
جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 21 رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران وخطوط جديدة وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة وتنشيط الحركة الجوية والموسم السياحي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.