تموين الفيوم: توافر جميع السلع بالمنافذ وحملات يومية لضبط الأسواق

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الأساسية بكافة المنافذ، مع استمرار جهودها في تأمين المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة.

توافر السلع الأساسية بمنافذ التموين

وقال السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، إن جميع السلع الغذائية متوافر بكميات كبيرة حيث يتم طرح سعر الأرز البلدي الحر بسعر 25 جنيها والهندي بـ 21 جنيها وبـ 12.6 جنيه على البطاقات التموينية، وبالنسبة للسكر يتم طرحه بسعر 12.6 جنيه على البطاقات التموينية، والحر بـ 18 جنيها بفروع الجملة.

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وفيما يتعلق بجهود الرقابة على الأسواق، أوضح حرز الله أن المديرية تقوم بـأكثر من 13 حملة تموينية يوميًا، حيث يتم تحرير نحو 100 مخالفة بإجمالي 2160 محضرا خلال الشهر.

نصيب الفرد من الخبز

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، أن متوسط حصة الفرد على بطاقة التموين من الخبز المدعم تصل إلى 4 أرغفة يوميًا أو 10 أجولة دقيق شهريًا لمن يرغب في الحصول على دقيق بدلًا من الخبز على البطاقة التموينية.

وأشار خلال جولة تفقدية اليوم على المخبز الآلي التابع لمطحن بندر الفيوم التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى إلى أن معدل الطحن في المخبز الالي 40 شيكارة، ويقوم يوميا بإنتاج 28 ألف رغيف يوميًا، ولدينا في الفيوم 692 مخبزا بلديا مدعما، بإجمالي طاقة إنتاجية 11 مليون رغيف يوميا على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير مديرية تموين الفيوم، عن وجود 200 مخبز يعملون بالغاز الطبيعي حتى الآن كما أنه يجري استكمال توصيل الغاز لباقي المخابز خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم إن عدد بدالي التموين بالمحافظة يصل لـ 1270 بالإضافة إلى 259 فرع جمعيتي.

وأشار حرز الله إلى أنه حتى الآن تم صرف نحو 45% من الحصة التموينية لشهر أغسطس الجاري، موضحا أن عدد البطاقات التموينية بمحافظة الفيوم تصل إلى 800 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 3 ملايين و500 ألف مواطن.

وقال وكيل وزارة التموين بالفيوم، إنه يتم صرف سلع بحوالي 120 مليون جنيه خلال الشهر، كما يوجد 24 فرعا للشركة المصرية لتجارة تجزئة جملة ونصف جملة بالإضافة إلى 4 سيارات تابعة للشركة بالمحافظة بالإضافة إلى 7 أفرع لجهاز الخدمة الوطنية بخلاف 20 سيارة متنقلة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية و20 سيارة أمان و18 منافذ امان ثابت موزعين على مستوى المحافظة.

وفيما يخص عدد المكاتب التموينية قال حرز الله أن الفيوم لديها 73 مكتبًا على مستوى المحافظة حيث تم تحويل 21 مكتبا إلى مراكز خدمة متطورة منها 4 مراكز ضمن مبادرة حياة كريمة في وذلك في بمركزي اطسا ويوسف الصديق، لافتا إلى أنه سيتم تطوير مركزين آخرين خلال الفترة المقبلة بسنورس والفيوم.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر أغسطس، لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وذلك عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأوضحت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر أغسطس، مؤكدة على ضرورة التزام تجار التموين بأسعار السلع ونصيب كل فرد منها.