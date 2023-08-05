السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار في المخدرات ببنها

ضبط عاطل، فيتو
ضبط عاطل، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

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وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح والذخائر، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد ربيع، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "أ ر م"، 50 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في قضية مشاجرة، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مركز شرطة بنها

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