اللحظات الأولى لحريق فى مبنى تابع لـ وزارة الأوقاف.. (فيديو وصور)
دفعت الحماية المدنية بالقاهرة صباح اليوم السبت، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب إثر حريق اندلع فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف.
وأصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 5 سيارات وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا فى محيط البلاغ .
نشب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة صباح اليوم السبت وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت 4 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لإخماد الحريق.
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