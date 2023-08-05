اللحظات الأولى لحريق فى مبنى تابع لـ وزارة الأوقاف.. (فيديو وصور)

دفعت الحماية المدنية بالقاهرة صباح اليوم السبت، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب إثر حريق اندلع فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف.

وأصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 5 سيارات وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا فى محيط البلاغ .

نشب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة صباح اليوم السبت وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت 4 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لإخماد الحريق.