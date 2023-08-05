السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

اللحظات الأولى لحريق فى مبنى تابع لـ وزارة الأوقاف.. (فيديو وصور)

حريق وزارة الاوقاف،
حريق وزارة الاوقاف، فيتو

دفعت الحماية المدنية بالقاهرة  صباح اليوم السبت، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب إثر حريق اندلع فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف.

وأصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 5 سيارات وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة  وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا فى محيط البلاغ  .

 

 

 

نشب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة صباح اليوم السبت وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

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حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف بوسط القاهرة

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وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة  تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت  4 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لإخماد الحريق. 

 

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