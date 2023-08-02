الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تشافي: رحيل ديمبلي لباريس سان جيرمان خيبة أمل لي

تشافي،فيتو
تشافي،فيتو

ديمبلي، أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، أخطر النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف. 

وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة " TV3" الكتالونية: "لقد أخبرنا ديمبلي أنه يريد الرحيل، ونحن محبطون بسببه".

وواصل: "لا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان لضم ديمبلي".

وتابع: "إنها خيبة أمل بالنسبة لي، لأننا اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، لكن باريس سان جيرمان قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما".

Advertisements

ولم يتواجد ديمبلي على مقاعد البدلاء ضد ميلان باللقاء الودي، حيث جلس في المدرجات.

وحقق برشلونة الفوز في المباراة بهدف دون رد، سجله الشاب أنسو فاتي، الذي ذهب للاحتفال بالهدف رفقة ديمبلي.

وكانت تقارير صحفية كشفت اليوم عن وجود خلاف بين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، وباريس سان جيرمان، حول تفاصيل العقد الجديد. 

واقترب ديمبلي من مغادرة الفريق الكتالوني هذا الصيف، صوب باريس سان جيرمان، الذي دخل في مفاوضات مع اللاعب.

ومن المتوقع أن يتمم باريس سان جيرمان الصفقة، مقابل 50 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، والذي تضاعف بداية من اليوم إلى 100 مليون يورو، لكن البارسا لا يمانع رحيله بالقيمة القديمة طالما قرر الرحيل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، لم يقبل ديمبلي بعد العرض المالي الذي قدمه له باريس سان جيرمان، على الرغم من رغبته في الانتقال إلى حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة، أن ديمبلي لم يعط موافقته لباريس حتى الآن، رغم اقتناع مسؤولي برشلونة بأن الصفقة ستتم في النهاية.

وكانت تقارير صحفية،أشارت إلى أن ديمبلي اتفق مع باريس على التوقيع لمدة 5 مواسم، مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

صفقة عثمان ديمبلي

وبات فريق باريس سان جيرمان، قريبا للغاية من حسم صفقة التعاقد مع عثمان ديمبلي نجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد عثمان ديمبلي، بإرسال خطاب رسمي في الموعد المحدد.

وأضافت أن النادي الباريسي اتبع نفس الإجراء من قبل في صفقة نيمار في صيف 2017.

وأوضحت: "باريس سان جيرمان أمامه 5 أيام لإتمام الصفقة، كما أن عملية انضمام عثمان ديمبلي أصبحت مسألة وقت فقط".

 

وأشارت إلى أنه يتبقى حاليا حسم بعض التفاصيل مع الجناح الفرنسي، الذي أكد بالفعل رغبته في الانتقال للفريق الباريسي.

وذكرت ليكيب "مفاوضات برشلونة وباريس قد تنهي صفقة ديمبلي بأكثر من قيمة الشرط الجزائي 50 مليون يورو".

ولفتت أن النادي الباريسي بإمكانه حاليا دفع الشرط الجزائي دفعة واحدة، أو الاتفاق مع برشلونة على سعر أعلى بالتقسيط، وشروط سداد أكثر سهولة.

 

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو "هناك اتفاق خاص بين اللاعب والنادي، بعيدا عن الشرط الجزائي، بأن يوافق برشلونة على رحيله بقيمة 50 مليون يورو، إذا أبلغه اللاعب برغبته في المغادرة في أي وقت قبل 31 يوليو 2023".

نزاع قضائي محتمل بين ديمبلي وبرشلونة بسبب الشرط الجزائي

تفاصيل الاتفاق بين عثمان ديمبلي وباريس سان جيرمان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ديمبلي برشلونة الفرنسي عثمان ديمبلي عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان ميلان

مواد متعلقة

نزاع قضائي محتمل بين ديمبلي وبرشلونة بسبب الشرط الجزائي

تفاصيل الاتفاق بين عثمان ديمبلي وباريس سان جيرمان

برشلونة يمنح عثمان ديمبلي 5 أيام لتحديد مصيره

عثمان ديمبلي يضغط على إدارة برشلونة للرحيل إلى باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

رسالة عاجلة لـ مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية علمي رياضة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية