مدير مركز الارتكاز الإعلامي يستغرب دعوة السعودية لمواطنيها بمغادرة لبنان

قال مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع إكس، تويتر سابقا، تعليقا على دعوة السعودية لمواطنيها في لبنان بسرعة المغادرة،:" إن طلب السفارة السعودية في بيروت رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة خطوة مستغربة عند الكثير من المعنيين، إذا توسعت دائرة طلبات كهذه إلى دول أخرى، فهذا مؤشر يدعو إلى القلق..!".



السعودية تدعو رعاياها إلى سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية



واضاف سالم زهران في تغريدته : "علمًا أن تقديرات أمنية ربطت بين البيان السعودي وأحداث مخيم عين الحلوة والقلق من تجدّد الإشتباكات".

وأمس الجمعة، طلبت السفارة السعودية لدى لبنان من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

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وقالت السفارة السعودية في بيان لها نُشر في وقت متأخر الجمعة على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضافت "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع".

وفي السياق ذاته دعت السفارة الكويتية في لبنان، مواطنيها إلى "التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

السعودية والكويت تدعوان رعياهما لمغادرة لبنان



وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيانا نشرته عبر حسابها على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، قالت فيه: "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

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