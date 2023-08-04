إحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت في شوارع لبنان (صور)

أحيا اللبنانيون الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت بمسيرة حاشدة، انطلقت من عدة نقاط في المدينة نحو المرفأ.

وحملت المسيرة عنوان "العدالة رغما عنهم.. من أجل العدالة والمحاسبة.. مستمرون".

وتقدم المسيرة أهالي الضحايا، ومعهم سائر المتضررين من الانفجار الذي خطف أرواح أكثر من 224 شخصًا، وجرح 6 آلاف آخرين بينهم 800 شخص، يحملون إعاقات دائمة ومؤقتة، بالإضافة إلي تشريد حوالى 300 ألف شخص.

إحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

وقرابة السادسة مساء، رُفع الأذان في المساجد وقرعت أجراس الكنائس، فيما كانت تتلى أسماء الضحايا، وأطلقت البواخر الراسية في مرفأ بيروت صافراتها وانطلقت شهب من النار من مجسم في المكان في محاكاة للانفجار.

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وأطلقت آليات الدفاع المدني وفوج الإطفاء صافراتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحمل المشاركون في المسيرة صور الضحايا، وعلما عملاقا.

كما رُفع علم آخر ملطخ بالدماء كدلالة على ما حدث، ولافتات كثيرة تطالب بالحقيقة والعدالة.

الذكري الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

وتزامنا مع الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضى مروان عبود مذكرة لتنكيس الأعلام فى الساحات العامة وغيرها فى مدينة بيروت، كما طلب من المواطنين الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا انفجار المرفأ.

كما طالب المحافظ أصحاب المحال السياحية "مطاعم، مقاهى، ملاهى ليلية، حانات"، عدم إقامة السهرات الصاخبة واستبدال البرامج بما يتناسب مع هذه الذكرى الأليمة تضامنًا مع عائلات الشهداء والجرحى سائلًا الله أن يحفظ مدينتنا بيروت ووطننا الحبيب لبنان.

غموض حول حادث انفجار مرفأ بيروت حتي الآن

وأدى الانفجار في مرفأ بيروت حيث كان يخزن 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم منذ سنوات، إلى مقتل 224 شخصًا وجرح 6 آلاف آخرين وتشريد حوالى 300 ألف شخص.

ولا تزال تفاصيل أسباب حدوث الانفجار عند الساعة السادسة و8 دقائق من يوم الثلاثاء ذلك، مجهولة حتى اليوم، مع عدم اكتمال التحقيق.

وفقد عدة أشخاص من الموظفين في المؤسسة الرسمية، حياتهم في ذلك اليوم داخل مبنى الشركة الذي يبعد بضع مئات من الأمتار عن المرفأ، وتضرر 640 مبنى تاريخيًا في الانفجار بحسب منظمة اليونسكو, حوالي 60 منهم كانوا معرضين لخطر الانهيار. تعهدت المنظمة بقيادة جهود الترميم الدولية وقدرت التكلفة الإجمالية للترميم بـ 300 مليون دولار.

وتستضيف المنطقة مبنى البرلمان اللبناني ومبنى رئاسة الوزراء وساحتي الشهداء ورياض الصلح اللتين عادةً ما تقام فيهما التحركات الاحتجاجية.

واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة

وقال ستة خبراء في بيان مشترك في الذكري الثانية للانفجار: "شكلت هذه المأساة واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يفعل العالم شيئًا لمعرفة سبب حصولها".

وأضافوا: "في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل، لأن الناس في لبنان ما زالوا ينتظرون العدالة، وندعو إلى فتح تحقيق دولي بلا تأخير".

وحمل البيان خصوصًا توقيع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا موريس تيدبال بنز ومقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيروا أوكافور.

ولم يتوصل التحقيق المحلي الذي يقوده القاضي طارق البيطار إلى نتائج بعد. ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021، جراء دعاوى ضد البيطار رفعها تباعًا مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، غضب الأهالي.





تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت

ووقع أكثر من 300 منظمة لبنانية ودولية وأفراد وناجون وأسر ضحايا، رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان في للأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بانفجار 4 أغسطس.

وينسق أهالي الضحايا مع العديد من المنظمات الدولية على هذا الصعيد، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها.

وذكرت منظمة العفو في بيان صادر عنها، الخميس، أن المطلوب من المجلس الأممي "المبادرة على وجه سرعة" إلى إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في أسباب الانفجار وتحديد هوية المسؤولين عن وقوع هذه الكارثة.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، إن السلطات اللبنانية، ورغم مرور 3 سنوات، لم تحمَّل أحد بتاتا المسؤولية عن المأساة التي وقعت في 4 أغسطس 2020، وبدلًا من ذلك، استخدمت كل السبل التي في متناولها "لتقويض التحقيق المحلي وعرقلته بوقاحة لحماية نفسها من المسؤولية – وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد."

كذلك صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بيان قال فيه الباحث اللبناني رمزي قيس، أن السلطات اللبنانية "عرقلت بشكل متكرر ومتعمد" التحقيق في الانفجار طوال ثلاث سنوات، "متجاهلةً تماما حق الضحايا وعائلاتهم في الحقيقة والعدالة، ثمة حاجة إلى تحرك دولي لكسر ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان".