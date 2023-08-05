تفاصيل اشتباكات عين الحلوة والتوترات على الحدود في لبنان

تشهد الساحة اللبنانية تطورات خطيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، خاصة في ظل تصاعد التوترات على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في قرية الغجر.

الأوضاع في الساحة اللبنانية على مدار الأيام الماضية

وكشف بيان السلطات السعودية والكويتية والتي طالبت مواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية، عن خطورة الوضع في لبنان، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة على مدار الأيام الماضية والذي تسبب في سقوط ضحايا ومصابين.

وليس ذلك فحسب وأيضا نظم الآلاف من المواطنين في لبنان أمس مسيرات لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، والذي راح ضحيته المئات من الضحايا والمصابين، والذي لا يزال التحقيق فيه يواجه عراقيل عديدة.

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وفي وقت سابق طالبت السفارة الكويتية في لبنان، مواطنيها "بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

السعودية والكويت تدعوان رعياهما لمغادرة لبنان

وفي السياق ذاته أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيانا نشرته عبر حسابها على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، قالت فيه: "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وأمس الجمعة، طلبت السفارة السعودية لدى لبنان من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

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وقالت السفارة السعودية في بيان لها نُشر في وقت متأخر الجمعة على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضافت "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع".

وشهد مخيم عين الحلوة في لبنان اشتباكات هي الأعنف منذ تدهور الوضع بين "حركة فتح" والجماعات المتطرفة في المكان.

وبحسب شبكة "العربية/الحدث"، فإن هدنة وقف إطلاق النار التي توصلت إليها، الأربعاء، هيئة العمل الفلسطيني المشترك لـ24 ساعة في المخيم لم تصمد.

واستمر وقف إطلاق النار لبعض الوقت فقط، ثم وقعت اشتباكات هي الأعنف منذ تدهور الوضع استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وتعرض عناصر حركة "فتح" لهجوم مباغت على مواقعها، ما اضطرها إلى الرد بعنف، فاشتعلت معارك على أكثر من محور أدت لوقوع إصابات.

كما تابع أنه وبسبب عودة الاشتباكات، مدد محافظ الجنوب منصور ضو في بيان، قرار وقف العمل في الإدارات الرسمية في سرايا صيدا.

وأسفرت الاشتباكات في البداية عن مقتل عنصر من المجموعات المتطرفة، قبل أن يقتل قيادي في "حركة فتح" و4 من رفاقه، الأحد، في كمين محكم.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، يقطنون في مخيم عين الحلوة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.