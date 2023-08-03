ارتفاع أسعار سيارات نيسان عالميا (تفاصيل)

أعلنت شركة نيسان، ارتفاع أسعار سيارات نيسان تيتان وتيتان XD موديلات 2024 عالميا، بعد إجراء العديد من التحديثات.

حيث قامت نيسان بتجديد مجموعة تجهيزات البيك أب، مما جعل سعرها أغلى من سيارات العام الماضي، حيث يبدأ سعر الإصدار الأساسي تيتان SV من 47,665 دولار.

الترقيات وتغييرات الأسعار لنيسان تيتان 2024



وتخلصت شركة صناعة السيارات من طرازات S القياسية لموديل 2024، وتبدأ الآن من فئة تيتان King Cab S 4×2 بسعر 42,245 دولارًا في حين أن تيتان Crew Cab S 4×2 2023 بسعر 44,035 دولار، واختفت تيتان XD Crew Cab S أيضًا، والتي كان سعرها يبدأ من 49,885 دولارًا العام الماضي.

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تتوفر حزمة SV Bronze Edition جديدة لعام 2024، والتي جنوط برونزية مقاس 20 بوصة، وإطار شبكي أسود لامع، ومصد أمامي أسود، وشارات خارجية سوداء، وقضيب رياضي، ومرايا سوداء، وفي الداخل، تضيف نيسان قطعًا سوداء وبرونزية وحصائر أرضية خاصة بالإصدار البرونزي، وتتضمن الحزمة مصابيح أمامية LED كاملة وتبلغ تكلفتها 2,980 دولار.



وتأتي سيارات نيسان تيتان 2024 قياسيًا مع أنظمة نيسان Safety Shield 365، وتتضمن فرملة طوارئ أوتوماتيكية مع اكتشاف المشاة، وتحذير النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، والتحذير من مغادرة المسار، ومساعدة الضوء العالي، والفرملة التلقائية الخلفية، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto قياسيًا، مع توفر CarPlay اللاسلكي.

وتواصل تيتان وتيتان XD 2024 استخدام محرك العلامة التجارية V8 سعة 5.6 لتر، بقوة 400 حصان وتقوم نيسان بإقرانه بناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي التسع سرعات، وتحصل تيتان Pro-4X 2024 على ممتص الصدمات Bilstein وألواح الحماية السفلية، وتحتوي Platinum Reserve على مقاعد أمامية جيدة التهوية، وحواف خارجية من الكروم الساتان، وجنوط مقاس 20 بوصة، ونظام صوت Fender Premium مكون من 12 مكبر صوت.



وفيما يتعلق بمبيعات سيارات نيسان تيتان سيئة للغاية، فخلال الأشهر الستة الأولى من العام، باعت نيسان 10,500 نسخة فقط، بانخفاض 5.9 % عن العام الماضي، وهي تتخلف عن أقرب منافسيها، التندرا، بحوالي 50,000 نسخة وهي متأخرة جدًا عن فورد F-Series الرائدة في فئتها، والتي باعت 382,893 سيارة اعتبارًا من نهاية يونيو.