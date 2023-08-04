السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تغييرات جديدة في أسعار سيارات MG RX5 Plus بعد رفع سعر الفائدة

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

سيارات MG، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية  MG، ارتفاع جديد في اسعار سيارات MG RX5 Plus التي طرحت داخل السوق المحلي خلال الشهر الماضي، وتعد تلك الزيادة الاول لسيارة عقب طرحها في مصر بالتزامن مع  اعلن  البنك المركزي  القرار رسميا برفع اسعار الفائدة 1%. 

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، جميع الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي اطلقتها الشركة علي أسعار سيارات  MG RX5 Plus ونرصدها في التقرير التالي:-

Advertisements


يصل سعر الفئة اول فئه كومفورت نحو مليون و200 ألف جنيه بدلًا من مليون و150 الف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه. 
 

يصل سعر ثاني فئه لاكشري نحو  مليون و250 ألف جنيه بدلًا من مليون و200 الف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات MG RX5 Plus
 

زودت سيارات MG بمحرك 1500 سي سي بقوه 171 حصان وعظم دوران 275 نيوتن متر بزياده 25 نيوتن متر عن السابق واثنين حصان عن السابق مع ناقل حركه اوتوماتيك ثنائي القابض ٧ سرعات وشاحن توربيني مرتبط بالمحرك وسرعة قصوى 190 كيلو متر في الساعة.

ابعاد سيارات MG RX5 Plus
و يبلغ طول السيارة 4571 ملم والعرض 1855 ملم والارتفاع 1719 ملم مع قاعده عجلات بطول 2708 ملم. كما تأتي بحقيبة خلفيه 430 لتر وخزان وقود 55 لتر.

تجهيزات إضاءة MG RX5 Plus
 

تتميز الفئه الاولى من السيارة بمصابيح اماميه ليد مع امكانيه ضبط مستوى الإضاءة وحساسات الإضاءة واضاءة نهارية ليد. كما تتميز بمرايا كهربائية الطي وقضبان للسقف واسبويلر خلفي وعجلات ١٨ بوصة.

ارتفاع أسعار سيارات نيسان عالميا (تفاصيل)

نيسان تحتل المركز الأول لمبيعات السيارات في مصر، وهذه عدد المركبات المباعة خلال 7 أشهر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار سيارات MG RX5 اسعار سيارات السيارات في مصر الدوريات العالمية حساس سعار سيارات سيارات نيسان شاحن توربيني شاحن مبيعات السيارات في مصر مبيعات السيارات

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

ابنة سعيد صالح تكشف دور علاء مبارك وعادل إمام في علاج والدها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية