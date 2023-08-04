تغييرات جديدة في أسعار سيارات MG RX5 Plus بعد رفع سعر الفائدة

سيارات MG، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، ارتفاع جديد في اسعار سيارات MG RX5 Plus التي طرحت داخل السوق المحلي خلال الشهر الماضي، وتعد تلك الزيادة الاول لسيارة عقب طرحها في مصر بالتزامن مع اعلن البنك المركزي القرار رسميا برفع اسعار الفائدة 1%.



واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، جميع الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي اطلقتها الشركة علي أسعار سيارات MG RX5 Plus ونرصدها في التقرير التالي:-

Advertisements



يصل سعر الفئة اول فئه كومفورت نحو مليون و200 ألف جنيه بدلًا من مليون و150 الف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



يصل سعر ثاني فئه لاكشري نحو مليون و250 ألف جنيه بدلًا من مليون و200 الف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات MG RX5 Plus



زودت سيارات MG بمحرك 1500 سي سي بقوه 171 حصان وعظم دوران 275 نيوتن متر بزياده 25 نيوتن متر عن السابق واثنين حصان عن السابق مع ناقل حركه اوتوماتيك ثنائي القابض ٧ سرعات وشاحن توربيني مرتبط بالمحرك وسرعة قصوى 190 كيلو متر في الساعة.



ابعاد سيارات MG RX5 Plus

و يبلغ طول السيارة 4571 ملم والعرض 1855 ملم والارتفاع 1719 ملم مع قاعده عجلات بطول 2708 ملم. كما تأتي بحقيبة خلفيه 430 لتر وخزان وقود 55 لتر.



تجهيزات إضاءة MG RX5 Plus



تتميز الفئه الاولى من السيارة بمصابيح اماميه ليد مع امكانيه ضبط مستوى الإضاءة وحساسات الإضاءة واضاءة نهارية ليد. كما تتميز بمرايا كهربائية الطي وقضبان للسقف واسبويلر خلفي وعجلات ١٨ بوصة.