أهل طالبة توفيت بالمرج: وقعت وهى بتنشر الغسيل

استمعت نيابة المرج لأقوال أهل طالبة لقيت مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس جثة هامدة في الحال في منطقة عزبة النخل بالمرج.

وقال أهل الطالبة إن نجلتهم أثناء نشرها الغسيل شعرت بدوار فأختل توزانها وسقطت ميتة، مؤكدين أن نجلتهم لم تنتحر.

ترجع التفاصيل عندما ورد للواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث المرج، يفيد فيه تلقيه بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طالبة 16 سنة متوفاة إثر سقوطها من علو، وتبين إصاباتها بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

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وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أسرتها وأفادوا بأن المتوفاة كانت واقفة أعلى سطح المنزل لنشر الغسيل واختل توازنها، وسقطت في الحال ولم يتهموا أحدا بشيء.

مصرع عامل بالمهندسين

وشهدت منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة حالة من الحزن عقب مصرع عامل صيانة تكييف سقط من علو بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من البطل أحمد عبد العزيز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علو بشارع عبدالمنعم رياض متفرع من البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل صيانة تكييف، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض الحادث.



وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام المجنى عليه عمل صيانة للتكييف اختل توازنه وسقط من علو مما أسفر عن مصرعه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.