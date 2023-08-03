أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 3-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استمر سعر كيلو الفراخ البيضاء في الانخفاض في المزرعة اليوم، فضلًا عن استقرار سعر كرتونة البيض، وتباين أسعار الكتاكيت، واستقرار سعر الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الخميس

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الخميس، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 58 إلى 59 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره أمس، وفيما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 93 إلى 95 جنيهًا.

Advertisements

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الخميس، وسجل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 66.6 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، سجلت الدواجن البلدي في المحلات، متوسط سعر قدره 106 جنيهات، ليبلغ أدنى سعر لها 75 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الخميس

فيما تباينت أسعار البيض في المزرعة، اليوم الخميس، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأحمر من 102 إلى 103 جنيهات، كرتونة البيض الأبيض من 98 جنيهًا إلى 100 جنيه، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 104 إلى 105 جنيهات.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الخميس

أما في بورصة البيض اليوم الخميس، فتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100 إلى 100.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 103 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

وعن أسعار الأعلاف اليوم الخميس، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 15200 جنيه، ذرة أوكراني نحو 13900 جنيه، صويا 44% بسعر 29 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 30 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 29 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن، سجل العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22950 جنيهًا، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22850 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 23 ألف جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس

فيما تباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، حيث سجل كتكوت أربو سعر 9 جنيهات، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا، كتكوت روص من 9 إلى 11.5 جنيه.

وسجل كتكوت كب بسعر 10.5 جنيه، كتكوت روزي سعر 8 جنيهات، كتكوت أبيض بسعر 10 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 11 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، حيث تتراوح من 8 إلى 14 جنيهًا، حيث بلغ كتكوت أبيض قطعان من 6.5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 7 إلى 8 جنيهات، سعر كتكوت بلدي من 4.75 جنيه إلى 5.25 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت ساسو من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كتكوت روز بيور سعر من 8 إلى 9 جنيهات، كتكوت هجين من 6 جنيهات إلى 6.75 جنيه.