تشريح جثة شخص عثر عليه أسفل عقار في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شخص عثر عليه أسفل عقار سكني، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة شخص بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة أسفل عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “مجدي.ر” أسفل عقار سكني، مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية سقوط المجنى عليه من علو مما أسفر عن إصابته ووفاته فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخص فى الجيزة

وفي سياق آخر لقي شخص فى العقد الخامس من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لعقار سكني، أثناء قيامه بالتسلق على ماسورة مياه صرف بالمنور لنسيانه مفاتيح الشقة في منطقة الجيزة ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وكان المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بشارع عبود الزمر بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء قيامه المجنى عليه بالتسلق على ماسورة مياه صرف بالمنور لنسيانه مفاتيح الشقة فحدث كسر بالماسورة وسقط جثة هامدة في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.