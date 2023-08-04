السبت 05 أغسطس 2023
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دين ودنيا

عباس شومان عن قائمة المنقولات الزوجية: لا يجوز كتابة أشياء غير حقيقية فيها

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، فيتو

أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن قائمة المنقولات الزوجية عرف لا مانع منه وهي توثيق لما تملكه الزوجة عند الزوج، سواء أكان من مهرها، أو جهزها به أهلها.

أحكام قائمة المنقولات الزوجية 

كما أكد "شومان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أنه لا يجوز أن يكتب فيها أشياء أو قيم غير حقيقية، ولا تستحق إن طلقت إلا الموجودات الحقيقية.

حكم قائمة المنقولات عند الخلافات الزوجية 

وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:"ما حكم المنقولات الزوجية في حالة قيام الزوجية ووجود خلاف أدى إلى منع الزوجة من دخول المنزل أو التحصل على المنقولات؟:" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي 

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الأصل في المنقولات الزوجية عُرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وإذا كانت الزوجة هي التي اشترت المنقولات من مالها أو قام وليُّها بشرائها لها فإنه لا نزاع في ملكيتها لها سواء حرَّر الزوج لها قائمة منقولات أم لا، ولها أن تثبت ذلك بطرق الإثبات الشرعية المعتبرة من بينات وقرائن، وأمر تقدير صحة ذلك موكول إلى القاضي.

ويستوي فيما سبق أن تكون المرأة قد طلِّقت أو تكون الزوجية قائمة وأراد الزوج منع الزوجة من منقولاتها تحت أي مبررٍ ما دامت المنقولاتُ خالصَ حقِّ الزوجة، بل إن الأصل أنه يجب على الزوج أن يؤثث لزوجته منزل زوجية يصلح لمعيشتها.

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