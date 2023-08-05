السبت 05 أغسطس 2023
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منوعات

الشرطة البريطانية تلاحق لصا سرق خلايا نحل

خلية نحل، فيتو
خلية نحل، فيتو

تتعدد حوادث السرقة حول العالم، ولكن في واقعة غريبة تبحث الشرطة البريطانية في بلدة نائية عن لص سرق 14 خلية نحل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطالبت السكان بإبلاغها أي معلومة عن الجاني.

وقال أحد عناصر فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز، إيوان أوي:" إنه أمر غير معتاد.. لدينا تقارير تفيد أن 14 خلية نحل بها نحل عامل قد سُرقت من هذا الموقع في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت وربما حوالي منتصف ليل الاثنين. هذا نداء لأي شخص رأى أي شيء مريب في ذلك الوقت - ولمجتمع تربية النحل لأن يتقدم بتقديم إفادته».
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية، أن لصوص النحل بدأوا باستخدام طائرات بدون طيار للقيام بسلب مربي النحل، وفق تقارير للشرطة البريطانية التي أبرزت القلق من استخدام هذه الوسيلة الذكية للسرقة. 

كما قالت الشرطة ومراقبون إن اللصوص خبراء متخصصون في اختطاف ملكات النحل بدلًا من سرقة العسل أو المعدات مثل اللصوص الانتهازيين. وتابعت وفقًا لصحيفة «ديلي ستار» إنهم ينشرون طائرات من دون طيار في المزارع المستهدفة وغيرها من المنازل البعيدة، حيث يتم إخفاء خلايا النحل بعيدًا عن الطريق.
 

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