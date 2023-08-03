أعراض القولون العصبي، وأسباب الإصابة بالمرض
القولون العصبي، من أمراض الجهاز الهضمي الذي يصاحبه مجموعة من الأعراض المزعجة وتسبب ألم للمريض خاصة مع أنواع محددة من الأكلات تزيد من آلام القولون العصبي.
وتستعرض فيتو في التقرير التالي أعراض القولون العصبي وعلاجه:
القولون العصبي
القولون العصبي، عبارة عن مجموعة من الأعراض المعوية التي تتضمن أعراضها الشعور بتقلصات في البطن أو الإمساك أو الإسهال بالإضافة إلى الإنتفاخ والسبب في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي غير واضح ولكنه قد يكون مرتبطًا بقولون مفرط الحساسية أو جهاز مناعي وذلك وفقا لموقع"Healthline".
أسباب القولون العصبي
على الرغم من وجود العديد من الطرق لعلاج القولون العصبي، فإن السبب الدقيق لـه مجهول، ولكن من الممكن أن تكون الأسباب المحتملة للإصابة بالقولون العصبي هو حساسيته المفرطة أو بسبب الجهاز المناعي.
أعراض القولون العصبي
وقد يحدث التهاب القولون العصبي بعد عدوى بكتيرية سابقة في الجهاز الهضمي ومن الممكن أن يشعر المريض بتشنجات في القولون يصحابها تقلصات مؤلمة ومن الممكن أن يحدث اختلال التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي.
أعراض القولون العصبي لدى النساء
تعتبر متلازمة القولون العصبي أكثر شيوعًا عند الإناث أكثر من الذكور ويعانون من الآلام في البطن والإمساك.
أعراض القولون العصبي لدى الرجال
يمكن أن تتشابه أعراض القولون العصبي لدى الذكور مع الإناث ولكن قد يعانون من الإسهال.
من الممكن أن يتم التحكم في أعراض القولون العصبي عن طريق تجنب التوتر والقلق لأنهم يحفزوا أعراض القولون العصبي لدى العديد من الأشخاص وقد تزيد الأعراض أيضا لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي بسبب الإجهاد.
أيضا هناك بعض الأطعمة التي تحفز أعراض القولون العصبي من ضمنها الفول والبصل وبعض منتجات الألبان وبعض الأطعمة الكربوهيدراتية.
قد تساعد التغييرات في نمط الحياة على تخفيف أعراض القولون العصبي دون استخدام الأدوية عند ممارسة الرياضة بانتظام والحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنه يحفز الأمعاء بالإضافة إلى التقليل من التوتر والاقلاع عن التدخين .
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