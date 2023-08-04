مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في انقلاب سيارة بالكيلو 64 بطريق “ القاهرة - إسكندرية” الصحراوي.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري انقلاب سيارة بالكيلو 64 بطريق إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين اغلبهم اطفال وجرى نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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