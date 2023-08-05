أمن الإسماعيلية يحقق فى مصرع شخص خلال مشاجرة مع شقيقه على الميراث

تواصل الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسماعيلية تحقيقتها، فى مصرع شخص جراء إصابته بذبحة صدرية خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بسبب الخلاف على الميراث.

اخطار بمصرع موظف



وكان قد لقى موظف مصرعه نتيجة اصابته بذبحة صدرية طارئة خلال مشاجرة عائلية نشبت بينه وبين شقيقه بسبب الميراث، فى قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين ام وولديها طرف اول وبين احد أبنائها طرف ثان فى قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

القبض على أطراف المشاجرة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ، حيث تم السيطرة على المشاجرة والقبض على أطرافها وتبين وفاة "هانى. إ.م" 40 عام موظف بأحد شركات البترول نتيجة إصابته بذبحة صدرية.



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وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة نتيجة ذبحة صدرية طارئة.



وبمناقشة ذويه لم يتهموا احد بالتسبب فى وفاته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.



القبض علي المتهمين بقتل عجوز وسرقة سيارته في الإسماعيلية

على صعيد أخر كانت قد ألقت وحدة مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم محمد هشام،القبض علي المتهمين بارتكاب واقعة قتل عجوز وسرقة سيارته الملاكي بالإكراه بدائرة المركز.



توجيهات بضبط الجناة

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث أبوصوير لكشف لغز الواقعة ضم الرائد محمود مأمون والنقباء أحمد عاطف ومصطفي حرب معاونو مباحث أبوصوير.



ونجحت مباحث مركز أبوصوير في تحديد هوية مرتكبي الواقعة في أقل من 10 ساعات وهم 4 أشخاص بينهم شخص وزوجته واثنين من أقاربهما ورصد تحركاتهم بعد سرقة السيارة بغرض بيعها، وبإعداد عدة أكمنة لهم تمكن ضباط المباحث من القاء القبض عليهم.

واستعادت مباحث أبوصوير السيارة المسروقة، وبمواجهة المتهمين بتحريات المباحث أقرو بارتكاب الواقعة وقيامهم باصطحاب المجني عليه بغرض توصيلهم إلي إحدي المناطق في مدينة المستقبل.

واعترف المتهمون بقيامهم بالتخلص من المجني عليه في أحدي المناطق النائية قرب مقابر مدينة المستقبل، مستغلين هدوء المنطقة وخلوها من المارة والقاء الجثمان في الشارع والفرار بالسيارة.



اخطار بسرقة سيارة



وكان قد تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اخطارا من نقطة شرطة المجمع الطبي بالإسماعيلية يفيد بوصول شخص يدعي يوسف حسن هاشم، بالمعاش مصاب بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى المستشفى وبسؤال شقيقه أكد أن المجنى عليه عقب خروجه على المعاش قام بالعمل على سيارته الملاكى لتوصيل الركاب مشاوير خاصة وسفر.

وأضاف بأنه شقيقه خرج اليوم من منزله بالكيلو 2 وذهب إلى مدينة الإسماعيلية بسيارته للعمل عليها فى مشاوير خاصة لتوصيل الركاب.

العثور على صاحب السيارة

ولفت إلى أنه بعد عدة ساعات اتصل عليه احد الأشخاص ليخبره أن شقيقه تم العثور عليه ملقى على الطريق وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ولكنه فارق الحياة فور وصوله بعد أن تمت سرقة سيارته الملاكى.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لزويها عقب التشريح وتكليف ضباط مباحث مركز ابوصوير بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والوصول إلى مرتكبيها.





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