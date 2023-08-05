أرقام سانتو أمام جيسوس قبل المواجهة المرتقبة بين اتحاد جدة والهلال بالبطولة العربية

البطولة العربية، يلتقي الهلال السعودي مع نظيره فريق اتحاد جدة في كلاسيكو الكرة السعودية في المباراة التي ستجمع الفريقين بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويصطدم المدربان البرتغاليان خورخي جيسوس ونونو سانتو، وجها لوجه للمرة الثامنة، عندما يلتقي الهلال مع الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بالحوية في الطائف.



وكانت مواجهات المدربين في البرتغال، حيث التقى ريو آفي مع نونو، وبنفيكا بقيادة جيسوس 4 مرات في الدوري على مدى موسمين، خسرها نونو كلها، منها هزيمتان بالأربعة والستة.

وعاد المدربان وتواجه الفريقان في نهائي بطولتي كأس البرتغال، وكأس الدوري، واكتفى سانتو بوصافة البطولتين، في 7 و18 مايو 2014.

وبعد عامين، قاد نونو فريق بورتو المعروف بتقاليده في تحقيق البطولات، وفي ثالث جولات الدوري موسم “2016ـ2017” استقبله جيسوس، الذي كان يشرف على سبورتينج لشبونة، ومجددًا انتصر خورخي للمرة السابعة على التوالي.

ونجح سانتو في تحقيق فوزه الوحيد له على جيسوس إيابا، ليسهم في حسم الوصافة وبطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا.

ويطمح سانتو لتحقيق الانتصار على جيسوس والعبور للدور نصف النهائي وتسديد جزء من الدين.

البطولة العربية، يلتقي الهلال السعودي مع نظيره فريق اتحاد جدة في كلاسيكو الكرة السعودية في المباراة التي ستجمع الفريقين بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وتقام مباراة الهلال السعودي واتحاد جدة بربع نهائي البطولة العربية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال السعودي

حراسة المرمى: جروهي.

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مد الله العليان.

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الوسط: الناشري، كورنادو، رومارينهو، جوتا.

الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل الهلال المتوقع أمام اتحاد جدة

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشيل.

الهجوم: عبد الله الحمدان.

موقف طارق حامد من مباراة الهلال

وشارك طارق حامد في تدريبات الاتحاد يوم الخميس الماضي بعد إصابته القوية في الوجه خلال مباراة الصفاقسي التونسي بدور المجموعات والتي أبعدته عن لقاء الشرطة العراقي.

وينتظر المدير الفني للاتحاد نونو سانتو حتى يوم المباراة لتحديد موقف طارق حامد من المشاركة أمام الهلال.

وتنطلق اليوم السبت مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية “كأس الملك سلمان” المقامة حاليا في السعودية، والمقرر أن تختتم فعالياتها يوم 12 أغسطس الجاري.

وتأهلت ثمانية فرق للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، حيث تقام مباريات هذا الدور اليوم السبت مباراتين وغدا الأحد مباراتان.

وتستعرض فيتو في السطور التالية القيمة السوقية للأندية الثمانية التي تأهلت للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية على النحو التالي:

اتحاد جدة – 78,03 مليون يورو

الشرطة العراقي – 2,78 مليون يورو

السد القطري – 45،43 مليون يورو

الهلال السعودي – 163,63 مليون يورو

الشباب السعودي – 23،63 مليون يورو

النصر السعودي – 128,58 مليون يورو

الرجاء المغربي – 17،22 مليون يورو

الوحدة الإماراتي – 37,75 مليون يورو

وانفرد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، بهداف البطولة العربية بعدما قاد فريقه لتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والتأهل للدور ربع النهائي ليفك الارتباط مع نيمار لاعب الزمالك في ترتيب الهدافين.

ويتربع النجم الفرنسي على قائمة صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 3 أهداف،بعدما نجح في التسجيل بكل المباريات فيما سجل نيمار لاعب الزمالك ثنائية لفريقه أمام الاتحاد المنستيري.

أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة بالبطولة العربية

كما تصدر كريم قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بأهداف في البطولة، برصيد 4 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه، بإحراز 3 أهداف وصناعة هدف واحد

وسجل كريم أهداف الفوز لفريقه في المباريات الـ 3، حيث أحرز الهدف الثاني في مباراة الترجي التي انتهت 2-1، وسجل الهدف الوحيد في مباراة الصفاقسي التونسي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني لمباراة الشرطة العراقي وينفذ ركلة الجزاء بنجاح.



المتأهلون إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية

الإتحاد السعودي

الوحدة الإماراتي

الرجاء المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

الشرطة العراقي

النصر السعودي

الشباب السعودي

مباريات دور ربع النهائي للبطولة العربية

السبت

السد القطري Vs الشرطة العراقي

الساعة: 6 مساء

الهلال السعودي Vs الاتحاد السعودي

الساعة: 9 مساء

الأحد:

النصر السعودي Vs الرجاء المغربي

الساعة: 6 مساء

الشباب السعودي Vs الوحدة الإماراتي

الساعة: 9 مساء