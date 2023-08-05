السبت 05 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

السلطات الصحية الأمريكية توافق على أول "حبة" لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة،
اكتئاب ما بعد الولادة، فيتو

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه"، الجمعة، على دواء zuranolone لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، ما يجعلها أول حبة فموية معتمدة  في الولايات المتحدة خصيصى لهذا المرض.

ويعتبر اكتئاب ما بعد الولادة مرضًا عقليًّا خطيرًا يمكن أن يصيب حوالي واحدة من كل سبع أمهات جدد.

وأعلنت "إف دي إيه" أن العلاج الذي سيباع تحت العلامة التجارية "Zurzuvae"، قد تمت الموافقة عليه ويمكن تناول حبة مرة واحدة يوميا على مدار 14 يومًا. 

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ويشكل اكتئاب ما بعد الولادة حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث تعاني النساء من الحزن والذنب وعدم القيمة، وفي الحالات الشديدة قد يفكرن في إيذاء أنفسهن أو أطفالهن.

ولأن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يؤذي العلاقة بين الأم والرضيع، فمن الممكن أن تترتب عليه عواقب تخص النمو البدني والعاطفي للطفل، بحسب ما ذكره الدكتور تيفاني آر فارشيوني، مدير قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في حديثه لشبكة "سي إن إن".


وقال إن "الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارًا مفيدًا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر الحادة، والتي قد تهدد حياتهن في بعض الأحيان".

 

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