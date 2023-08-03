رئيس هيئة إستاد القاهرة يكشف كواليس زيارة وفد السوبر الأفريقي

أكد وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة إستاد القاهرة الدولي، أن وفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، تواجد في إستاد القاهرة، في العاشرة صباحًا.

وقال عبد الوهاب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الوفد تواجد قبل 3 شهور، وطالب بتحديث المركز الإعلامي ومقصورة الصحفيين، وطالبوا بتحديثها وفقًا لأحدث التقنيات، كما طلبوا تطوير بعض الكراسي في المقصورة، بينما أرضية الملعب لم يكن هناك أي ملحوظة".

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وأضاف: "لدينا علم تام بموعد زيارة الوفد، وهناك تنسيق تام مع النادي الأهلي، وهناك تعاون تام من أجل مساندة ودعم القلعة الحمراء، قمنا بعمل 60% من التجديدات المطلوبة ووصلنا إلى مراحل متقدمة للغاية، وهناك تعليمات واضحة من جانب وزارة الرياضة بقيادة أشرف صبحي للإسراع في تنفيذ كل المتطلبات".

وأكمل: "هناك لجنة مشتركة مع النادي الأهلي واللجنة المنظمة لبطولة دوري السوبر الأفريقي، وسيكون هناك زيارة أخرى من جانبهم للاستاد في شهر سبتمبر المقبل".

وزاد: "نعمل على زيادة المداخيل المالية من أجل الصرف على الأنشطة المختلفة، وحققنا إيرادات العام الحالي 66 مليون و230 جنيهًا، والهيئة تحولت منذ عامين إلى هيئة اقتصادية بدلًا من خدمية، كنا نحتاج لمزيد من الوقت لتحقيق مكاسب مالية أكبر، لكن نحظى بدعم كبير من الوزير أشرف صبحي".

وواصل: "لو تم الاستمرار بنفس النظام الذي نسير عليه ستتضاعف المكاسب خلال الأعوام المقبلة، وقمنا بعمل أماكن مجهزة لمشاهدة المباريات عبارة عن (كبائن) مجهزة تمامًا، وتكلفة الكبينة غير محددة طبقًا لكل مباراة على حده، وهي مصادر دخل للإستاد".

وأضاف: "سنواصل العمل بجدية، وهدفنا تحقيق المزيد من المكاسب المالية، وتلافي أي خسائر حدثت في الماضي، وسنقوم بافتتاح المول التجاري قريبًا، وكذلك الجراج متعدد الطبقات".

وأتم: "سعيد للغاية بوجود أندية كثيرة تريد اللعب على إستاد القاهرة، ولدينا طلبات من الأهلي والزمالك وزد والبنك الأهلي، وهناك فريق خامس طلب خوض المباريات ما زلنا نفاضل بينه وبين آخرين طلبوا اللعب على الإستاد، لكن الحد الأقصى خمس فرق للمحافظة على أرضية الملعب، وإيجار المباراة 150 ألف جنيه، ونحصل عليه مقدمًا، وجميع الفرق كانت ملتزمة بالسداد بشكل مميز، ونادى الزمالك عليه مديونية سابقة 4.6 مليون جنيه من قبل الموسم الأخير، وسنقوم بجدولة المديونية".

الأهلي

موعد السوبر الأفريقي

استفسر مسؤولو النادي الأهلي من كاف عن الموعد الرسمي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

وجاء استفسار الأهلي من كاف بعد استعجال كولر المدير الفني للأهلي الذي طلب ضرورة تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي من أجل وضع خطة الاستعداد للموسم الجديد.

مباراة السوبر الأفريقي كان محددًا لها خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس قبل تعديل الموعد إلى مطلع سبتمبر بشكل مبدئي ولكن الأهلي ينتظر الموعد الرسمي لإبلاغ الجهاز الفني.